T1／聯盟3月5日註冊大限　台啤、獵鷹洋將異動情況受矚目

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目前各隊本土陣容名單要在交易大限前改動的可能性不大，而今年第三類球員的影響力由於規則改動，也不如上一季來得大。接下來的3天，最需要關注的應該會是洋將方面可能的更動。
目前高雄全家海神陣中擁有布銳克曼和庫薩斯這樣一內一外的冠軍洋將組合，替補的波捍能下半季漸入佳境；雖然近期面臨連敗，不過在庫薩斯回歸之後，有望改變頹勢，重新打出應有的水準。而桃園雲豹雖然戰績壓力大，但是霍華德、艾夫伯和戴維斯等3洋將，對於球隊貢獻很大，分工也很明確，暫時沒有必要破壞這樣的化學效應。
至於戰績在全聯盟持續領跑的新北中信特攻，擁有艾德、克力斯、金恩、卡斯等4名外籍球員，除了卡斯才剛到仍在適應之外，其他3人和球隊搭配的效果都不錯，他們˙和前述的兩隊一樣，要做動作的可能性都不大。
獵鷹方面，三中鋒在球隊中的位置十分穩固，不過在布朗離隊之後，球隊在小洋將的人選上就沒有一個適當的答案，飛斯特(Nick Faust)在上個賽季離開攻城獅之後，狀態下滑明顯，身體狀況也沒能保持得太好，目前在球隊中還未能取得教練團信任。他總共出賽3場，場均13分，投籃命中率38.2%。
台啤英熊的問題也比較讓人擔憂，目前他們的3名洋將伊倍、瓊斯、大勝都是前鋒，團隊場均籃板(41.6)在全聯盟排名墊底，本季在比賽中容易出現守不住對手、但也轟不贏的狀況。總經理哈孝遠此前透露球隊不想破壞目前化學效應，但坦言仍有持續在尋找備案人選。
臺中太陽此前才剛剛簽下防守型長人拉菲爾，註銷喬丹，這應該也會是他們本季最後的外援操作，他將和萊斯、艾倫和馬龍撐起球隊接下來的賽季。