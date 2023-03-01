玉山銀奪5年發行權！星宇聯名卡靠她促成　卡面原創自K董

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另據陳懿文透露，因為疫情期間，星宇航空會員累積較慢，因此，她提供相關數據勸服K董張國煒，聯名卡發行可以加快會員累計及提供會員更多權益及優惠，還有提高客戶忠誠度，因此，大概花了1年多的時間成功讓K董點頭發行星宇聯名卡。
至於會選擇玉山銀行，張國煒提到，其實剛開始要辦聯名卡，銀行都非常有興趣，但因星宇航空是國籍航空，一開始就是要找本土銀行，外銀雖然實力較雄厚，卻不代表台灣，但因有些已與其他航空公司合作，考量資源衝突，最後選了台灣的本土銀行，即玉山銀行，雙方經營理念相近，都是為台灣人及這塊土地在努力，雖然玉山在金融業不是最大，但很穩健也不浮誇，規模也大又穩定，這10年來也積極擴展國際市場。
由於玉山的企業色也是綠色，張國煒在會中也笑稱：「我一輩子脫離不了綠色光芒」，雖然他也非常喜歡綠色，但也非常有緣與綠色斷不了關係，從綠色這個境又跳到另一個坑，但他還是希望大家可以多多捧場辦卡，未來聯名卡的福利也會滾動式調整，雖然大家覺得聯名卡發行好像是銀行的責任，既然要合作就要共同維護它，保持新鮮感，不應該好像是誰的責任，大家要用心經營才會長長久久，要讓大家耳目一新。
此外，張國煒也認為，聯名卡不只是卡，還要有收藏價值，要創造附加價值，即便不刷也要擁有它，擁有它後就會刷卡，玉山與星宇兩家企業都是是腳踏實地，尤其4張卡別圖案都非常漂亮而且具有意義，還會發光，也分別人戈表不同人生階段的卡。
他解釋，鈦金卡以飛行上升姿態儀，表示社會新鮮人一步步在社會中拉起人生新高度，隨時準備起飛；商務鈦金卡以氣象儀中的雲層，象徵人生風雲多變，在職場已能預告趨勢，迎向各式挑戰；世界卡使用地形儀，表示無畏險峻，已抵達人生固定高度的狀態；世界之極卡則以航機達到平穩狀態，象徵全局盡收眼前，重點這4張卡透過紫外線燈的照射將浮現出螢光線條，彷彿航機儀器啟動，特殊的設計也讓卡片更具收藏。
玉山銀行董事長黃男州也提到，星宇聯名卡是玉山銀發行的首張航空聯名卡，而星宇航空創立理念也非常清楚，就是要成為精品級航空公司，提供客戶最好的體驗，這也與玉山不謀而合，他在去年8月帶領70多名玉山同仁到泰國曼谷及胡志明代表人辦事處都是搭星宇航空，同仁都有非常好的體驗，那時他就想，如果把星宇航空聯名卡放進玉山，是一件美好的事，他在今年農曆年後也特別到星宇訓練所參加，也相信未來星宇一定會成就大事業，只是需要時間及大家共同努力。
黃男州說，與星宇航空攜手打造業界最美的航空卡，辦卡的同時即成為星宇COSMILE會員，而且無論是購買機票、海外消費、旅行社、精品百貨、星級飯店及米其林餐廳消費等，都可透過聯名卡快速累積哩程，並能體驗各項星宇COSMILE會員的專屬禮遇，包括以哩程兌換機票、優先登機及優先裝卸託運行李、星宇小舖等優惠。此外，正卡持卡人符合首刷禮資格後，即可至玉山Wallet以優惠序號享海外wifi服務，滿足上網需求。另外，也有提供玉山星宇聯名卡全卡等持卡人海外旅遊保險保障，確保卡友在海外旅遊時可因應健康及安全方面所需。
在刷卡優惠部分，至今年5月31日前申辦星宇聯名卡，享首年免年費（世界之極卡不適用），前2萬名核卡卡友享星宇航空台北出發不限航點來回機票3000元購票抵用金序號1組。同時，在2023年12月31日前首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」，在核卡後累積消費達指定門檻，首刷禮最高享55000哩（可兌換亞洲線商務艙來回機票1張），新戶申辦世界之極卡或世界卡首刷滿額最高再享50000哩；使用玉山星宇航空聯名卡於星宇官網或星宇App購票、購買機上免稅品或於星宇航空形象門市消費最高享8折優惠。