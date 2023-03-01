《角頭》影集凌晨拍攝擾民！店家抗議：3個晚上無法營業
《角頭》影集版，近來在迪化街大稻埕、新生北路一段以及松江路上，連續3天封街拍攝「百人街頭聚集場景」夜戲，叫囂聲噪音不停歇，不僅引起周邊居民抗議難以入睡，就連店家也開罵：「3個晚上無法營業！」對此，《NOWnews今日新聞》致電《角頭》劇組欲求回應，對方「電話未接、傳訊未回。」
記者黃雅琪/綜合報導
《角頭》劇組前陣子拍攝夜戲時，被居民抗議凌晨4點擾鄰，通報警方前來現場關切、勸導；接著又有居民上臉書社團「爆怨公社」抗議，晚間6點持續吵到隔日清晨6點，連續12個小時，深夜無法睡覺、出入也受到影響。更有居民反應：「有一天還吵到早上4、5點超扯的，劇組道歉也非常沒有誠意，說『他們也想在家當被吵的人』，想在家被吵就不要凌晨拍片。」
不僅居民抗議，周邊店家也在底下留言：「可是我3個晚上無法營業，也很X！」看見老闆生意遭受影響，網友也留言安慰「老闆辛苦了。」面對拍攝影集遭到當地人抗議一事，《NOWnews今日新聞》致電《角頭》劇組，沒有得到正面回應。僅有昨日「角頭文創」在臉書發文：「《角頭影集》的百人街頭聚集場景已在昨晚順利拍攝完成！謝謝當地居民的包容和體諒。」