《鈴芽之旅》票房破138億日幣！媒體激讚：感人、必看
日本動畫大師新海誠的最新作品《鈴芽之旅》（Suzume）在日本上映好口碑延燒，觀影突破千萬人次，票房狂收138億日圓（約台幣31億元）。《鈴芽之旅》是根據311東日本大地震創作的感人電影，台灣片商於上週末以「限量放映」形式進行特別搶先口碑場上映，票房創下1570萬，刷新導演自身作品《你的名字》在台灣口碑場1370萬的票房紀錄。
記者陳雅蘭/綜合報導
在第73屆柏林展於上週日（2月26日）落幕，入圍正式競賽片的《鈴芽之旅》也於柏林首映，放映結束後，全場滿廳觀眾感動不已起立鼓掌，觀眾與海外媒體也一致好評，整體評分超越本屆口碑大熱的作品《Past Lives》，一度衝上評分總榜第一名。外媒也給出高度評價：「除了情感豐沛的配樂，獨特的視覺效果、親切的人物和精湛的故事描繪，都是部必看之作。《鈴芽之旅》成功拿捏了心碎絕望與希望感之間的平衡，這也證明了新海誠的才華。」
儘管最終最高榮譽金熊獎頒給法國紀錄片《Sur l'Adamant》，新海誠仍表達對於粉絲們的感謝，「雖然《鈴芽之旅》未能在這次柏林影展中獲獎，但此行仍讓我獲益良多，也開始瞭解電影受到全世界關注的意義。之後《鈴芽之旅》的海外上映宣傳也將持續進行，那麼，我出發了」。
《鈴芽之旅》劇情描述生活在九州鄉間的17歲少女鈴芽（原菜乃華 配音），某日遇到一名「為了尋找門」而四處旅行的神祕青年草太（松村北斗 配音）。好奇的鈴芽尾隨草太進入山中的廢墟後，在那裡發現了一扇宛如遭逢崩塌毀壞後，所留下的陳舊之門。受到某種神祕力量的吸引，鈴芽將手伸向了那扇門。不久後，日本各地開始出現類似的「門」，如果未能及時將門關上，存在於門另一端的災厄將降臨於現世。繁星、夕陽、和拂曉時分，鈴芽踏入迷途之境，有著彷彿將所有時間融合在一起的天空。於是，在神祕之門的引導下，鈴芽踏上了一段奇妙的「關門之旅」。《鈴芽之旅》今在台上映。