禁TikTok沒自信！中國欲槓美國禁令　卻遭自家網友反酸

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對此，中國外交部發言人毛寧28日回應，稱「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜愛的應用軟件，未免太不自信了。」並強調中國堅決反對「美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法」。
毛寧同時向美國政府呼籲，應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。
中國官媒也為TikTok進行辯護，如央視、環球時報、人民日報等紛紛跟進推播毛寧的論述，表示美國稱TikTok帶來國家安全威脅是為了轉移國內矛盾。
「毛寧稱美國未免太不自信」的貼文就登上了微博熱搜榜，但微博僅顯示認證帳號的發言，顯然對該話題討論進行了一定的言論審查。即使如此，仍擋不住中國網友對毛寧這一說法的不滿，有網友反譏如果「懼怕一款年輕人喜愛的應用軟件」是不自信，「那問題來了，咱們呢？」也有網友質疑「我們不也是不能用國外的軟件嗎？屬實給我整懵了，太雙標了。」
更有網友羅列了中國政府封殺的國外社群網站及軟體清單，其中包括ChatGPT、Gmail、Dropbox、GoogleApps、Google Play、YouTube、Instagram、Twitter、Pinterest、Quora、Reddit、Facebook、WhatsApp、Telegram、Line…。有網友指出「怕一款是不自信，怕多款才是大國自信。」
還有人吐槽「TikTok是什麼軟件？在國內能使用嗎？美國不自信我們可是有多個自信的」、「誰能告訴我，什麼是TikTok？讓我自信點」事實上，插入中國SIM卡的手機也無法瀏覽TikTok，只能登入中國版的抖音。
《美國之音》報導，中國自從2009年烏魯木齊七五事件後，便禁止中國境內訪問推特和臉書。過去十幾年來，越來越多的西方網站和應用軟體被納入了中國網絡防火牆的黑名單。
TikTok全球擁有超過10億用戶，包括在美國的1億多用戶，且用戶大多是年輕族群。這導致TikTok成為一種文化傳輸的力量，引起國際社會的警惕，並擔憂該平台與中國政府有所連結。繼美國和加拿大從27日開始禁止在政府設備上使用TikTok後，歐洲議會（European Parliament）也於28日決定，禁止員工在其公務設備上下載TikTok。歐盟委員會（European Commission）上周也宣佈禁止工作人員在公家和私人設備上使用TikTok。
對此TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）表示，「我們希望（拜登政府）在解決政府設備以外的TikTok國安問題時，不會採用審查數百萬美國人發聲管道的方式。不幸的是，這種做法已經成為全球其他國家政府的藍圖。」