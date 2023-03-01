《本日公休》破億票房公約！陸小芬攜女兒「替粉絲剪髮」
由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導的親情電影《本日公休》，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友、陳柏霖、林柏宏、阿翰、千千、胡智強，今（1）日晚間舉行首映會，被問及「破億票房公約」，眾人決定由陸小芬、陳庭妮、方志友親自「替粉絲剪髮」，在片中演黑手的傅孟柏「負責洗車」，施名帥想要「烤雞蛋糕」給大家吃。
記者黃雅琪/綜合報導
《本日公休》日前開放3場學生專場，陸小芬表示：「有個女學生抱著我哭到我的肩膀都濕了，還有人說我很像她的媽媽。」另外，陸小芬還提到有一名男學生看完電影，因為感同身受大哭：「那個男生說電影發生的故事都是他成長的過程，感動是很生活的，我看到一個說這麼高的男生哭成這樣，感覺好像很罪惡。」睽違20多年復出演戲的金馬獎影后陸小芬，她透露為了拍這部片，私下完全不忌口狂吃澱粉類食物，直到拍攝結束：「這段時間我很克制澱粉，需要很充足的睡眠，因為我兒女們的肌膚都很漂亮，我也要稍微讓自己不要跟他們差距太遠。」
主要演員施名帥，他說有收到學生粉絲私訊，對方分享原本學測成績不如預期，但在看完《本日公休》之後開始反思與家人間的關係：「我自己在看完電影後，有稍微跟導演聊一下，我覺得這是不同世代跟彼此的溝通，不論是我們這一代，還是新的下一代都是，我覺得這東西在昨天的學生場後是有做到的。」陳庭妮則說：「我也是北漂來台北的人，我覺得年輕的時候會把最不好的一面留給家人，一定要爭個輸贏，我覺得冷戰是最可怕，因為生活場域不一樣，可能會冷戰至少個半年，都是因為很多無聊的小事。」電影《本日公休》將於3月3日全台上映。