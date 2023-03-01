經濟逆風與高庫存　全球伺服器出貨量年增率降至1.31%

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HPE則尚未有明顯調整，但今年伺服器出貨量仍衰退，年減6.2%。此外，據TrendForce調查，企業端客戶因成本考量，普遍希望在Ice Lake之後的平台轉換率降速，此將直接影響Sapphire Rapids機種今年的出貨比重，與後續銜接的Emerald Rapids機種的規劃，因此後續Dell、HPE出貨表現仍存衰退風險。
TrendForce表示，中國伺服器需求仍高度受政策層面支撐，如去年國資雲、東數西算工程等專案，目前中國市場正面臨明顯轉型，尚未對全球伺服器需求造成影響，但有望帶動一系列生態系的變革。以Inspur來看，2023年出貨集中在中國國家級別標案與運營商的招標，在中國兩會前夕出貨動能相對疲弱，預估自第二季後才會逐步提升。
不過，TrendForce預估今年Inspur伺服器出貨量仍是衰退走勢，年減約3.2%，主要原因為，1.過去互聯網所帶來的伺服器需求已明顯限縮，包含Baidu、Alibaba與Tencent在內的伺服器採購台數均較以往減半；2.美國商務部制裁導致國資雲與東數西算工程標案遲滯；3.新興國產OEM業者，包含ZTE、H3C、xFusion與中國政府創信為主的第三方機構興起，將顯著分食Inspur的版圖；4.疫後復甦帶來的激勵因子未能顯著持續，通膨造成的消費級距拉大，導致企業端的採購計畫延宕。