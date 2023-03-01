HUR受不了全哭了！團長媽生重病 愧疚到想退出演藝圈
女團「HUR」由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫⽉、席⼦淇組成，逢出道3年前夕於台北三創舉辦首場演唱會 「ON MY WAY」，演唱會上6位女孩全哭了，利善榛還自爆因母親生病，萌念想放棄演藝事業的想法。此外，周湯豪、閻奕格、木木等藝人都坐在台下支持，VERA則是擔任演唱會嘉賓。
記者吳雨婕/綜合報導
從成團到開唱歷經三年疫情，HUR挺過風雨終於順利開唱，在演唱會當天看到爆滿粉絲支持，每位團員都感動到忍不住紅眼眶，其中團員裴頡、連穎、巴倫⽉更三度落淚，而唱完安可曲時6位女孩更抱在一起淚灑現場，終於完成了團體一個新的里程碑的她們更把感動感染給歌迷，讓台上台下都哭成一片，場面格外溫馨感人。此外，自認不擅長性感舞蹈的團員席子淇，難得挑戰穿高跟鞋Solo火辣舞蹈，自嘲「沒女性性感魅力」，這次克服心魔完美演出贏得粉絲尖叫。
回想起在疫情爆發的2020年出道，HUR女團之路並沒有想像中那麼順利，中間經過確診及看不⾒的病毒阻擋而讓工作機會銳減，讓每位團員都曾灰心而感覺不受肯定，甚至夾在家庭、工作之間兩難而讓不少團員坦言中間一度萌生退意，其中像是團長利善榛就因媽媽生重病無法陪伴，讓自己心裡非常愧疚而有想放棄演藝事業回歸平淡生活的念頭，而裴頡也因為家人勸說換跑道而內心動搖，所幸團員們靠著成團三年培養出姐妹般情誼彼此相互鼓勵，熬過了三年疫情陣痛期，更培養出強心臟，也藉著這場演唱會證明實力之餘，更迎向美好的2023。