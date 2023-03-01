今日廣場》蘇偉翔／八人一碗虱目魚粥對台南非常失禮

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為何「奧客」事件常常變成媒體和網路上關注的話題，其中關鍵原因，就在於無論是開店經營小本生意，或是到小吃店工讀、工作，是多數台灣人共同擁有的經驗。因此，只要一傳出哪裡有「奧客」事件，便容易觸犯眾怒。而以小吃和觀光聞名全國的台南，光這次國定假日連續假期，安平地區就湧入破二十萬人潮，若「奧客」也跟變多，對店家跟居民來說都是負擔。
事實上，「奧客」事件不只這樁，常常困擾店家跟街坊鄰居的，還包含外地人交通違規，造成台南困擾。車輛停駐店門口，代表生意上門，但遊客若不遵守交通規則，貪圖一時之便，反而也會帶給店家困擾。畢竟開門做生意，也得要顧及到左鄰右舍的關係，甚至也不能阻礙到自己其他顧客和送貨人員。因此，顧客不是只一昧指責店家服務不佳、態度不好，消費者也得有相對基本禮節。
因此，筆者認為，政府除積極稽查、妥善規劃交維疏導動線外，旅客也有責共同維護消費禮節、避免成「奧客」。台南店家提供服務獲取相對的報酬，不該老被「人情味」給情緒勒索，而旅客遵守規範把車停好也是本分。筆者總這麼相信，大家稱許的台南「人情味」，不是給人拿來凹的、討的、貪的，而是彼此發自內心相互體貼和設想，也唯有如此，旅客們鍾愛的各家小店才能長保經營。
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