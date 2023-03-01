中職／中職開幕戰4/1開打！兄弟樂天互尬

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2023中職例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。3月29日中職官辦熱身賽結束後，一軍開幕戰緊接著在4月1日17:05在台中洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟迎戰樂天桃猿。隔日桃園棒球場首戰由樂天桃猿對戰富邦悍將，中信兄弟則繼續在洲際主場交手味全龍。統一7-ELEVEn獅台南主場首戰安排在4月3日與中信兄弟交戰，同日富邦悍將回到新莊球場對戰味全龍。
清明連假賽事不間斷，4月4日澄清湖棒球場首戰，由統一7-ELEVEn獅與中信兄弟交手。4月7日味全龍迎來首場主場賽事，在天母球場迎戰中信兄弟。4月25日味全龍將在斗六主場與統一7-ELEVEn獅對戰。4月27日味全龍則移動至嘉義市立棒球場與富邦悍將交戰。5月2日至5日統一7-ELEVEn獅移師後山花蓮棒球場與中信兄弟及味全龍展開對決。5月19日至21日，輪到味全龍當家來到花蓮棒球場與統一7-ELEVEn獅進行三連戰。
下半季賽程將於7月14日開打， 7月25日至27日，台東棒球場再度迎來比賽，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅及樂天桃猿，今年的中華職棒賽程全台走透透，球迷朋友們準備好與棒球季一同來趟環台之旅了嗎？。
2023中職例行賽事共安排在全台10座棒球場舉行，4月9日至5月14日的周日賽事仍安排於14:05開打，另外，天母球場非假日開打時間調整至18:35開賽，也請球迷朋友特別注意！