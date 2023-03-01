星宇股價戲劇化漲跌　張國煒：不希望成為炒作工具

星宇航空（興櫃2646）日前股價狂飆，一度從19元站上50.5元，但隨後又跌到目前約在35元附近，許多投資人被套牢組成自救會。星宇航空今（1）日宣布與玉山銀行攜手合作，發行「玉山星宇航空聯名卡」，董事長張國煒今日也針對股價一事表示，股票是投資商品，呼籲股民量力而為，同時不應該炒股。
記者黃仁杰／台北報導
張國煒表示，上市是希望能提高星宇的能見度，也給想要投資星宇的投資人一個管道，公司不會也不應該涉入股價波動，但最近股價波動確實造成許多人的困擾，「股票本來就是投資的東西。每個人都應該量力而為，如同消息所說的，我一張都沒有買，我們有事業如果只是用來炒股票那是非常不健康的」。
有媒體追問星宇套牢了怎麼辦？張國煒說，星宇是新創公司，還在發展當中，看好公司的營運展望，成立自救會是大可不必，所有的決定都是自己做的，自救什麼。「有人罵星宇神操作，好的時候就要增資，這個計畫早就擬定好了，配合新機引進時程，在這個節骨眼說要增資，股價太高對我們找合作伙伴是不好，我沒有高興，很厲害就不會坐這裡講這些」。
針對連日風波，張國煒強調，站在公司的立場上也不太方便講什麼，不過要呼籲民眾，要將買股票視為投資的工具而不是炒作的標的，對於支持星宇的人非常感謝，有些人受點傷，「雖然不是我的錯，但還是覺得很抱歉」。