188噸「智利櫻桃」農藥殘留 菲律賓尿蝦重金屬超標逾6倍
食藥署今（1）日公布邊境檢驗結果，其中檢出12批次、總重近188公噸的智利櫻桃殘留農藥，因此遭到退運銷毀，另自菲律賓出口的尿蝦也遭檢出重金屬殘留超標逾6倍，由於該業者在半年內已二度違規，因此未來將逐批查驗。
記者許若茵／台北報導
食藥署北區管理中心科長陳慶裕今接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，今日檢出12批智利櫻桃含有農藥賽安勃，每年櫻桃輸入時間為11月至隔年2月，本產季至今已檢出37批違規，已責令業者退運銷毀，並從11月11日起逐批檢驗到3月31日止，期滿前將評估是否延長逐批檢驗。
另義大利出口的「ZESPRI鮮奇異果」檢出殘留農藥依芬寧0.04 ppm，總重2萬2017公斤也依規定退運或銷毀，陳慶裕說明，依芬寧雖為准用的殺蟲劑，但僅限用於小麥、竹筍、米類、柑橘等近20類作物，不包含奇異果，針對該違規進口商將提高查驗率。
本批違規中，還包含自菲律賓出口的尿蝦3公斤，檢出重金屬鎘每公斤3.3毫克，陳慶裕指出，依照標準，蝦類載鎘規定是每公斤0.5毫克以下，本次超標6倍多，該業者在去年12月也遭檢出輸入尿蝦不符規定情事，因此將針對該業者進口尿蝦逐批查驗，直到連續5批累計超過9公斤皆合格後，才會鬆綁。