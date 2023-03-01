蔥油餅闆娘收帳變魔術！鈔票「300秒剩200」　女兒道歉了

realme GT3載240W充電有多快？9分30秒就能飆速充滿

▲realme 在MWC展上發表 GT3新機，配置了240Ｗ 高速秒充技術，9分30秒就能充滿手機電量 。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme 在MWC展上發表 GT3新機，配置了240Ｗ 高速秒充技術，9分30秒就能充滿手機電量 。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

以高性價比搶攻市場的realme，在今年的MWC展上發表了realme GT3，主打240W SUPERVOOC飆速秒充，只要80秒即可將電量充至20%， 9分30秒就能充滿4600mAh電池。但根據realme內部人員向《NOWnews今日新聞》透露，realme GT3目前在台灣上市的機會不高，想要體驗手機高速充電的快感短時間可能無法，但官方在會中也指出，2023年realme 90% 的產品線將搭載33W 或更高的充電效率，進一步提升快速充電的普及。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球成長最快智慧手機品牌realme於昨（28日）晚在MWC 2023上正式推出realme GT3，承載了realme最頂尖的科技創新，realme GT3搭載240W SUPERVOOC飆速秒充，重寫商用市場充電速度標準。realme副總裁兼realme全球營銷總裁徐起表示：「realme進入第5個年頭，又邁出了更大的一步，成為第一個突破業界充電技術天花板的品牌。」

240W SUPERVOOC飆速秒充有多快？只要80秒即可將電量充至20%，比等一個大馬路紅燈還要快，如果是4600mAh電量的手機也只需要9分半就能充飽飽。《NOWnews今日新聞》實際在台灣的體驗會上看到realme GT3實機，240W充電器只比80W的充電頭大上一點，且電源線必須使用能承載業界最高電流12A的訂製充電線，官方指出，realme GT3在超過 1600 次的240W充電循環後依然具有 80% 的電池健康度，比800次充電循環後剩餘80% 電池健康度的業界標準高出2倍多。

此外，這次還有一個超炫砲的設計，realme GT3 背蓋的相機模組旁邊有一個半透明窗口，透視設計能夠直接看到處理器晶片裝飾、NFC 天線，且有燈效設計，能根據手機狀態顯示不同的燈效，除了預設的各項效果外，覺醒光環系統還能高度客製化，用戶可以從 25 種色調、2 種節奏類型和 5 種光速模式中進行選擇，為手機增添有趣的互動元素，打造屬於自己的個性化風格。

▲realme GT3。(圖／記者周淑萍攝)
▲240Ｗ的充電頭其實只比80Ｗ大上一些而已。。(圖／記者周淑萍攝)


▲realme GT3。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme GT3 背蓋的相機模組旁邊有一個半透明窗口，透視設計能夠直接看到處理器晶片裝飾、NFC 天線，且有燈效設計。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme GT3。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme GT3來電光效可以自行設定。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme GT3。(圖／記者周淑萍攝)
▲realme GT3 目前台灣尚未有上市計劃。(圖／記者周淑萍攝)

Gogoro史上最大規模降價原因出爐　再推首款全黑Delight

Google首頁致敬美麗少年陳俊志！絕美彩虹挺「愛最大」　

諾羅病毒症狀一次看！用酒精殺不死　醫師：這招最有效

Google「魔術橡皮擦」功能大方送　iPhone之後也能用了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀