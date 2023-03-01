董至成認了養過酒店女8年！首談離婚主因：對前妻很後悔

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董至成表示，直到對方交了男友，兩人還是有所連繫，「我還幫她男友付了一年房租！」結果對方還傳訊息主動告知，「她說她已經結婚，而且生活美滿，不要再打擾她了。」
後來董至成也解釋和前妻離婚的真正原因，「我不應該去北漂的！我北漂了三年，原本大陸布局OK了，但是遠距離我的確沒辦法Hold。」他說，當初疫情爆發時，就趁著北京封城前趕緊飛回台灣，「回來後我的婚姻就finish了！」
原來大陸演藝圈實在太多人，董至成又恢復以往與製作人應酬喝酒的模式，「我本來已經很久不喝酒了，因為我結婚了，我有正常家庭了！」卻也造成前妻的誤會與不諒解，認為董至成去大陸工作都是喝酒的藉口。
好友康康也補充，其實董至成對於失去這段婚姻很後悔。董至成也說，看到沈玉琳、康康都有家人的陪伴很溫馨，也很羨慕，「你要想想看現在我是一個人，晚上回到家的時候，不但我聽不到有人喊我一聲爸爸，甚至吃飯的時候，也沒人喊我一聲吃飯…我自己得烏漆黑開門，然後去買便當回來把自己填飽這樣子。」
董至成當場也被CUE與前妻喊話，他說：「我再多的言語或抱歉，也可能挽不回她所做的決定，希望好好顧好自己，然後注意自己的健康，妳要更保重。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！