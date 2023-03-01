凱特王妃手上愛包來自台灣！王文洋女創立Grace Han爆紅
▲你可知道英國凱特王妃（Kate Middleton）手中這款「黑色小牛皮情書包Love Letter」，竟然來自台灣，而且出自王文洋獨生女王思涵之手？隨著凱特王妃愛用而聲名大噪。（圖／Grace Han提供）
記者蕭涵云/台北報導
2023-03-01 19:24:11
英國凱特王妃（Kate Middleton）的「好衣Q」深受全球追捧，一款來自台灣的包包Grace Han，「黑色小牛皮情書包Love Letter」隨她亮相4次之多，旋即聲名大噪。但你可知道，該牌正是出自王文洋獨生女王思涵之手？受母親畫作啟蒙藝術興趣的創辦人兼首席設計師Grace，創立Grace Han於2012年，2019年才在英國倫敦開設旗艦店，便吸引白金漢宮的造型師索取目錄，凱特王妃便因此愛上了「黑色小牛皮情書包Love Letter」，所到之處必成焦點的她，可是提著公開亮相4次之多，因此受全球媒體捕捉美照而使Grace Han聲名大噪，令時尚迷爭相熱搜與收藏。
英國凱特王妃不只數度搭配Grace Han Love Letter手提包出席公開活動，曾經拎著它收下小女孩熱情獻上的花束，也分別在2020年10月的皇家公益攝影展、及同年12月的皇家巡迴之旅都佩戴過。而最近一次亮相，則是去年出席英國女王追思活動時，為一身黑色素雅套裝搭配Love Grace Han Love Letter手提包，傳達凱特王妃對於女王的追思與愛，而Love Letter手提包低調又典雅的線條，也再一次受到世人注視。
有趣的是，不少人剛聽聞Grace Han品牌時，都以為設計師應該是姓韓。事實上，品牌名中的「Han」來自於Grace的中文姓名王思涵的「涵」英譯，也象徵著啟蒙Grace藝術天賦的母親，王陳靜文賦予Grace「涵」字為名的重要性。
▲英國凱特王妃多次佩戴Grace Han Love Letter手提包亮相。（圖／Grace Han提供） 設計師Grace認為，Love Letter系列啟發自英式信封封口的開口設計，這神秘的三角線條也像是藏不住的微笑線，Grace分享，「愛有多種形式。它是純粹的、永恆的、無所不在的、無邊無際的、沒有偏見的。愛可以在我們的初吻中、在朋友的擁抱中、在父母的照顧中，甚至在我們善待自己的時候感受到」，希望能透過充滿幸福感的包款，傳遞給更多人幸福。 ▲Grace Han黑色小牛皮情書包Love Letter，建議售價73,000元（售價受國際匯差調整，依官網售價為主）。（圖／記者蕭涵云攝）
坦言受到母親畫作啟蒙藝術興趣的創辦人兼首席設計師Grace，將自小沐浴在藝術中的生活反映在設計上，從媽媽畫作裡層層堆疊的色彩，延展成有如芭蕾舞者裙襬的百褶線條Ballet Lesson包款；到懵懂青春期時收到情書Love Letter的浪漫情懷；或是象徵Butterfly蝴蝶蛻變後翩翩振翅的不對稱三角線條翻蓋包，都把日常軌跡灌注在作品中，輔以岩灰色調的溫馨感，成為女性手裡柔中帶剛的感性與堅毅。
Grace Han誕生於2012年，2019年旗艦店選址在英國倫敦，不只回到王思涵求學地，也是父母相識並墜入愛河的城市；她更曾於旗艦店掛上母親畫作，對於心懷開設畫展願望的媽媽來說，象徵著圓夢。懷抱著對已逝母親王陳靜文的思念，王思涵也首度將10年心血結合母親的手繪稿與畫作，於北師美術館打造成「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士藝術聯展」，3/2～3/5 13:00-17:00採預約報名參觀。
▲Grace Han創辦人暨設計師Grace。（圖／Grace Han提供） ▲凱特王妃攜帶Love Grace Han Love Letter手提包，出席英國女王追思活動。（圖／Grace Han提供） ▲手提Grace Han Love Letter的凱特王妃，與威廉王子攜手現身溫莎城堡外，一同追思英國女王。（圖／Grace Han提供） ▲不少時尚迷發現凱特王妃手中的愛包來自台灣，使Grace Han聲名大噪。（圖／Grace Han提供） ▲因受到凱特王妃愛用而一夕成名，王思涵回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士藝術聯展」。（圖／記者蕭涵云攝）