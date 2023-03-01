展示智慧工廠潮流　英業達西班牙MWC秀實力

英業達於今（1）日宣布繼2022年12月14日5G Next Lab 開幕活動中，與微軟、趨勢科技及新漢簽署四方合作備忘錄後，爭取客戶腳步未曾停歇。目前正於西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2023 展會中，英業達再次攜手趨勢科技及其5G資安子公司訊勢科技（CTOne）及新漢，共同展示部署由訊勢科技所研發包含端點及網路層的趨勢科技多層式混合網路資安防護的5G專網及AR/VR應用於新漢智慧工廠之案例，並將廣邀觀展客戶體驗。
記者許家禎／台北報導
除智慧工廠應用案例之展示外，英業達亦將展示建構5G專網之硬體，包含多種以O-RAN為基礎之無線電單元（Radio Unit）以及基頻單元（Base Band Unit），可提供客戶依不同之需求選擇最適產品組合。此為英業達首次參加MWC展會，故採取較為保守之參展方式，與合作夥伴共同展示，經前兩日活動成效分析，明年確定將以自有攤位參展，以擴大展示空間、品牌知名度及潛在商機。
英業達5G企業專用網路解決方案，乃基於微軟Azure Private 5G Core的核心網路軟體與英特爾5G優化CPU之伺服器整合而成，並專注開發智慧工廠解決方案以及應用案例。目前5G專網解決方案與5G賦能的數位分身（5G-enabled digital twins）已於微軟Azure Marketplace上架，供客戶下載及評估。而上述新漢智慧工廠之案例，經微軟錄製為全球成功案例之一，並正於MWC公開播放中。