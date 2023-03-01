南部旱象！今晚召開旱災會議 討論高雄是否轉減壓供水
嘉南高屏等南部地區近期水情告急，降雨量創30年來新低，經濟部長王美花今（1）日將主持今（2023）年旱災中央災害應變中心第1次工作會議，會前針對近期水情狀況受訪表示，此會議除了討論高雄燈號是否將轉呈「減壓供水」之外，也將對南部水情進行更細緻的盤點，以及節約用水的對策。
記者鄭妤安／台北報導
南部水情拉緊報，截至昨（28）日，新山水庫蓄水量僅13.6％，石岡壩、霧社、曾文等水庫蓄水量只有20％至27％，烏山頭水庫蓄水量則不到四成。目前嘉義地區已調整為「減壓供水」黃燈、台南調整為「減量供水」橙燈，高雄仍維持在「綠燈」狀態，但與中央同步成立旱災應變中心，提前因應。
王美花今（1）日將主持今（2023）年旱災中央災害應變中心第1次工作會議，會前針對近期水情狀況受訪指出，這個會議主要是討論嘉南、高屏的水情調度、節約用水等問題，同時也會討論高雄燈號是否將轉呈「減壓供水」。
她接續說道，南部在這近600天以來，都沒有明顯的雨勢，事實上，在高屏溪、高屏堰這一段的流量，甚至已經比2015年分區輪流供水時還低，但因過去有百年大旱的經驗，經濟部水利署從去年開始即已提早因應，讓更多的水可以留在水庫裡，目前會進行相關的安排與調度，啟動南部供水計畫，希望在4月底前，能夠開發出每日13.6萬噸的水，供南部地區使用，今日會議也會對此特別追蹤。至於產業用水方面，目前調配良好，因此產業用水只要按照節約用水規劃，「是沒有問題的。」