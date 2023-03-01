UVL／乙組傳奇！差點被踢掉　「阿得」菜鳥年就當先發

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大一的陳恩得去年3月剛榮膺110學年度HVL高中排球聯賽最有價值球員，帶班豐原高商重返榮耀拿下隊史第11冠，但他最難忘的，是109學年度HVL四強賽對內湖高中以2：3飲恨，八連霸夢碎的那一天。
「輸球後，學長抱在一起痛哭，我們幾個高二的難過到哭不出來，也不知道怎麼安慰學長。」而且當年他陷入大低潮，差點被踢出12人名單，讓他急哭了。「空有190公分身高，但超沒自信，感覺好像連球都不會打。」
但「阿得」沒有放棄，因為出身乙級后里國中的他，很珍惜能進排球名校豐商打球的機會。「剛進豐商前半年，我樣樣跟不上國中就打甲級的隊友，好沮喪，為了補進度，訓練量是別人的1.5倍到兩倍，又是第一次離家，超想家的。」
一路走來，陳恩得很感謝后里國中啟蒙老師周承禹、豐商教練莊世賢和彰師大教練邱金治，及低潮時鼓勵他的吳睿杰等學長。今年他首披太陽神戰袍征戰企排聯賽，也獲益良多。「讓我學習到如何更細膩的處理球，穩定度也提升。」
大一就站上先發，教練邱金治說：「副攻手不夠高本是我隊的罩門，190的『阿得』剛好補上，他的優勢是打點多變，不好攔。」學長「焦焦」焦璿誠也鼓勵他：「你的打點、高度都有，失誤後不要想太多，往前看就對了。」