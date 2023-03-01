星宇4/26首航洛杉磯！旅行社首包機玩10天 8萬有找超佛
星宇航空先前在2/14情人節之際更宣布正式插旗北美市場，首條飛美國航線「台北飛洛杉磯」當天開賣就造成轟動，頭等艙來回要價44.3萬元竟一下就被搶空，掀起各界高度關注。老牌綜合旅行社世邦旅遊今（1）日宣布成為台灣唯二拿到星宇首航飛洛杉磯團體機位的旅行社，更順勢推出「美西大城小鎮10日遊」行程，首發團價不到8萬元，超佛心價格造福各位渴望旅美的小資旅客荷包。
記者汪睿琦/綜合報導
今天世邦旅遊舉辦媒體茶敘分享後疫情時代展望，總經理呂汶中表示去年10月解封開始就積極與航空業配合合作，包含最熱門的國籍航空長榮、華航、星宇3大傳統航空公司，並推出不少包機特色行程。呂汶中表示，搭上春節、228連假旺季期間旅遊熱度回歸，世邦旅遊營收也僅達疫前的一半，不過可惜還是沒有獲利，「若要完全恢復，預期最快也要到2024年」。但呂汶中也相信，相較疫情期間的慘賠，今年已經開始慢慢在獲利。
談到特色行程，呂汶中以今年一度夯爆成為「股王」的星宇航空為例，世邦旅遊取得市場唯二4/26首航洛杉磯團體機位旅行社，推出79900元佛心優惠價，並且將帶著旅客深入美西玩10天，前進舊金山看金門大橋、雙子峰等經典地標；去拉斯維加斯體驗賭城夜生活魅力；當然不能錯過星光熠熠的洛杉磯，一次逛遍中國戲院、星光大道、杜比戲院。
更吸睛的是，世邦旅遊將配合星宇航空，帶領旅客搭乘「K董」張國煒親自駕駛的航機，於台灣時間下午14:00出發，抵達洛杉磯時間大約為當地時間11:00，時間剛好正中午，剛剛好開啟久違的美國行，目前正在火熱報名中。
除了星宇航空首航美國特色行程，世邦旅遊還有在3月櫻花綻放之際，坐長榮航空去青森直衝弘前城賞櫻最前線，親眼目睹滿園2600多株櫻花爆炸盛開的壯闊美景；另外世邦旅遊還有目前業界最夯的「歌詩達莎倫娜號」行程，想帶小朋友坐上遊輪從基隆港出發，享受遊輪上各種五星級體驗，輕鬆抵達沖繩洛地繼續玩，都是現在非常夯的旅遊方式。