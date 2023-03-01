打造X光感測器一條龍服務　興櫃股睿生光電拚轉上市　

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睿生光電董事長楊柱祥表示，公司的目標是成為全球數位X光系統的「視網膜／眼睛」，睿生擁有完整的產品及技術開發團隊，具有極佳的技術與設計能量；且深厚的客戶基礎以及完整的一站式服務也是睿生領先同業的最大優勢。
在感測器技術TFT-PD部分，楊柱祥說明，為使X光感測器的解析度提升、耗電量降低、移動檢測裝置更輕薄，並可應用於動態檢測的領域，睿生在IGZO（氧化銦鎵鋅，一種薄膜電晶體技術）及軟性基板產品技術領先同業，同時提前布局LTPS-APS等技術，以使產品未來能適用於更高影格率的動態應用，而開發團隊所具之充沛設計服務能量，每年可為客戶開發超過20支客製化產品，持續累積未來銷售的量能。
此外，楊柱祥分享，睿生藉由一站式服務，提供客戶不同運營模式的選擇，一條龍生產也可提升品質穩定性與成本競爭力，使其X光平板感測器產品不僅全球領先，客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，涵蓋區域也是同業之最。
2022年睿生營收為新台幣18.9億元，稅後純益為新台幣1.99億元，年增0.1%，EPS 5.62元，進一步看各產品別營收佔比，X光平板感測器元件佔78%、X光平板感測器模組佔19%。
至於何時上市掛牌，據了解，本月底將掛牌上市，總經理李志聖會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時回應，因為交易所有相關規定，會逐步依照程序進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。