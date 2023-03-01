《鬼家人》飆破2.43億！許光漢穿狗狗內褲「特寫」曝光
鬼才導演程偉豪新作《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9天破億，全台票房飆破新台幣2億4仟3百萬元，在強片環伺之下，勇奪全台票房冠軍！今釋出「應導演要求認真製作篇」花絮，讓觀眾一窺導演程偉豪腦內奇想及幕後祕辛，除故事緣起、類型剖析、同志議題等，花絮中還曝光許光漢穿著「狗狗內褲」的逗趣畫面，製作團隊也加碼釋出林柏宏在電影中的駭人鬼妝扮相，以及王淨扮老妝的隱藏劇照。
記者黃雅琪/綜合報導
鬼才導演程偉豪以《紅衣小女孩》系列、《目擊者》等恐怖驚悚類型打入市場，他坦言：「喜劇真的蠻困難，跟恐怖片一樣，每個人對笑點買單的點都不一樣。」選擇同志冥婚題材，主要是程偉豪觀察到近十年，這世界好像把同志議題化：「同志有時是弱勢的一方，他們反而能展現更多的包容和尊重，也希望藉喜劇方式，跳脫同志題材既有的框架。」
最新花絮可見林柏宏的鬼妝扮相，整張臉慘綠爛掉、一口黃牙，脖子折斷頸椎骨頭直接外露超驚悚，完成特效妝容的柏宏對此相當滿意，還調皮的在現場展現「神出鬼沒」的功力嚇工作人員。而片中飾演最正警花子晴的王淨，則分飾子晴媽媽的隱藏角色，她特別化老妝登場，但整段戲只需躺在沙發上呈現死亡狀態，王淨笑說：「原本有做一些功課，結果發現，欸？我只要睡覺就好，所以很安心躺在那邊，是全片最輕鬆的一刻。」
程偉豪還分享電影裡暗藏的色彩運用小巧思，「因為七彩合在一起就是白光，我覺得這概念很好，一開始就跟主創說，我想把彩虹藏進我們的電影裡。」從開演前10分鐘就能感受從白到七彩的變化，整部片也不斷循環七彩顏色，最後結束在全白的醫院戲，連服裝都以同等概念做視覺色彩規劃。