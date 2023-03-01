《斷網》郭富城老婆換人當！她牽線賴雅妍爽當「天王嫂」
動作犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，由香港3影帝郭富城、任達華、林家棟聯同賴雅妍、譚耀文等人共同主演，在實力堅強的影帝陣容及男人味爆棚的《斷網》劇組中，台灣女星賴雅妍加盟成一大亮點，在片中和飾演網路天才的郭富城扮演夫妻，捲入危及生命的科技犯罪案件。
記者黃雅琪/綜合報導
賴雅妍《斷網》中飾演一名育有罹患先天性心臟病女兒的母親，與郭富城首次合作便擔任「天王嫂」，對此她直呼很開心：「不管角色輕或重、戲份少或多，能在他身邊看他演戲就是種學習。」提到《斷網》接演契機，賴雅妍透露是經由郭富城經紀人小美姐親自牽線：「幾年前在宣傳《花椒之味》和小美姐有一面之緣，她說很欣賞我的演出，從此便積極撮合我與郭富城合作，更促成這次拍攝。」儘管當時正值香港疫情告急，賴雅妍仍義無反顧投入：「被欣賞、被看見是件很美好的事，雖然疫情很嚴重，我還是硬著頭皮去了。」
在首次讀本當天，賴雅妍發覺不同語言會影響電影節奏，在距離開拍僅剩3天的情況下，自告奮勇向導演提議改講廣東話，讓她吃足苦頭，幸好每次拍攝前副導都會提前一天為她進行特訓，一字一句調整發音，並錄音反覆練習。在拍攝現場郭富城都會體貼協助：「他會糾正我的發音，他給我感覺其實蠻嚴謹的，不管是現場原音還是之後配音，他都希望我能盡量到位。」她進一步透露，片場郭富城還擔任她的翻譯，「因為導演不太會說國語，所以我們溝通上很辛苦，城城哥會幫忙轉達導演的意思，不時還會加入他自己的想法。」種種舉動都讓賴雅妍備感窩心。《斷網》3月10日在台上映。