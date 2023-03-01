校園3／6如期鬆綁口罩　教育團體：戴與不戴都要尊重

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全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，學校之外2月20日起就已鬆綁口罩，學校3月6日才開始實施，有一段緩衝期。他相信各校都已做好準備，除了搭乘交通車、中午餐廳打飯菜、大型活動等狀況，都尊重師生自由選擇是否戴口罩。
張信務表示，許多學生過去2、3年都要戴口罩上課，一定很期待3月6日。但他認為，不會一瞬間所有學生都脫下口罩，就像校園外2月底就鬆綁，路上多數人都還是戴著口罩，許多學生要搭公車、捷運通勤，也自然會戴著進入校園。
對於外界擔心口罩鬆綁後，學生會有「容貌焦慮」或霸凌情形，張信務說，會有一段調適時間，學校會加強宣導「互相尊重」，瞭解個別差異，不要強制別人脫口罩，也不要強制戴口罩。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，校園口罩令的鬆綁上，學校仍保有一些自主空間。他相信3月6日後，還是會有很多人戴著口罩上課，師生之間應做好溝通，除非有不得已的狀況，例如班上有許多同學都感冒了，否則教師不宜自行要求學生戴口罩。
侯俊良表示，校園內的口罩鬆綁比校園外晚了幾天，目前沒聽說第一線師生對鬆綁口罩有多大的反彈，希望在彼此尊重下，慢慢適應新的防疫生活。（編輯：張雅淨）1120301