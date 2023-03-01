楊祐寧被爆是雙面人！老婆抗議被禁足：他不讓我去音樂祭

楊祐寧和老婆Melinda結婚2年多，婚姻相當幸福，即將迎來第二個寶寶，兩人合拍的YouTube互動短片相當搞笑，相愛相殺的表現在網路引起迴響，最新一集預告中，Melinda對著工作人員抱怨，自從結婚生子後被楊祐寧禁足，想去音樂節都無法去，邀請大家幫忙評評理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲楊祐寧老婆Melinda懷二寶，他稍早也在YouTube頻道「What A Life 」分享得知懷孕的「第一反應」。（圖／翻攝自What A Life YouTube）楊祐寧在YouTube《what a life》頻道上傳影片，Melinda忍不住爆料，老公限制她很多，不讓她去參加音樂祭，「他平時在大家面前說『好啊好啊，妳去啊』，結果回到家後說『去，為什麼要去啊？』」，抱怨人妻生活受到許多限制。楊祐寧則反擊：「她年輕的時候，又不是我不讓她去的，奇怪耶，妳年輕沒去怪我呢！」還笑說Melinda現在已經是個媽媽，「那現在去幹嘛呢？現在去沒意思啊，那裡都是20幾歲的人，現在去幹嘛，跟我一起在家就好了」。▲Melinda抗議楊祐寧不讓她去音樂祭。（圖／翻攝自楊祐寧IG）▲楊祐寧笑說，老婆都當媽媽了不需要出門，遭到粉絲們圍剿。（圖／翻攝自楊祐寧IG）楊祐寧在IG發文說：「那是因為妳小時候還沒碰到我」，並標註「許願吧妳」，擺明不想讓老婆出門，霸道總裁的行徑，立刻遭到大批網友圍剿，「為什麼我感受到的是怕老婆魅力強大，避免接觸他人」、「音樂祭很多爸媽帶小孩去欸，帶她去啦」、「擔心是對的，阿梅去了會很多人搭訕喔」、「阿梅太辣，祐祐不放心啦，愛的表現，阿梅根本辣媽好嗎？」爆兩度求婚謝欣穎被打槍？王柏傑一句話洩無奈心聲《寄生上流》翻版！蔡天鳳前夫一家被起底 犯罪背景驚悚Apple抱怨男友急診沒床躺！遭護理師痛罵 深夜緊急道歉壯壯超深V蕾絲衣太嫵媚 粉絲：光看妳就飽了