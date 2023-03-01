PM2.5隨東北風南下！環保署示警：西半部明後天留意空品
西半部空品要注意！環保署指出，今（1）日環境風場轉為偏東風，西半部因風速弱、擴散條件差，導致空氣污染物逐漸累積，易發生空氣品質不良情形，尤以雲林以南地區較明顯。中國上海的PM2.5預計將在明（2）日隨東北季風增強而往南移動，屆時將逐漸影響全台地區。
記者孫唯容/綜合報導
環保署說明，今日空品不良原因主要為風向轉為偏東風，導致西半部地區空氣污染物擴散不良並累積，同時中國上海一帶今日上午PM2.5濃度約為90微克/立方公尺，預估明天凌晨起該境外污染物將隨東北季風增強而往南移動，逐漸影響全臺。
環保署指出，到了明日晚間風場再度改變，西半部擴散條件又變差，污染物也會再次停滯累積，使得3日及4日空氣品質仍無法好轉，故提醒民眾須隨時注意空氣品質變化，進行適當的自我防護。
環保署表示，因應此波空品不良，環保署昨日即預先協調台電及民營電廠減少燃煤發電，截至今日上午，臺中、麥寮、興達及協和等電廠總計降載電量達2.3億度，減少硫氧化物等污染物共約140公噸，約等於新北市（160萬戶）13天所需電量造成的排放量。
環保署也提醒，近期在台中、屏東等地出現多起因掃墓引起的火災，更加重局部空氣品質惡化情形，因此環保署提醒民眾切勿燃燒雜草，並響應紙錢集中燒、減少燒或以功代金等環保祭祀，以避免影響空氣品質。