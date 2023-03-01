看球賽拼經濟 中市串聯產業商圈推「三大幸福好球」

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首輪預賽在台中舉行，屆時將有14場賽事，預估將吸引超過10人次的國內外球迷湧入觀賽。台中工商業發達，又有豐富的在地特色產業，為把握棒球商機拚經濟，市府串聯在地產業、商圈及市場，推出「三大幸福好球」系列活動，提供民眾多重優惠。
張局長說，第一好球是「棒球市集嘉年華」，將於3月8日在市府廣場舉辦，邀集超過20攤的糕餅、台中好甜、捷運周邊美食及在地特色店家，消費滿百還有驚喜3選1（猜謎語、玩遊戲、限量棒球餅）。今天在宣傳會上，台中市糕餅商業同業公會特製做直徑達36公分的巨大棒球餅，公會理事長蔡萬財表示，為了這顆大棒球，由元明商店等三家糕餅店歷經三天的試做再試做，才能如期在會中亮相，成為會中最亮眼焦點。
第二好球是「23大商圈店家優惠」，3月6日起至3月底，凡是到標示經典賽優惠的商圈店家消費，就能享受到專屬優惠。 第三好球是「11大夜市50元抵用券聯合行銷」，於3月8至12日期間，關注經發局臉書粉絲專頁發布的活動文章，只要憑按讚、留言「中華隊加油！」的畫面，或經典賽購票證明，即可獲得限量50元夜市抵用券一份。
經發局補充，除此，台中市糕餅商業同業公會、台中市好禮協會、台中市飛雁創業協會、台中市產業故事館發展協會、光復新村等在地公協會與文創店家也提供多元豐富的優惠方案，相關優惠詳情可至市府經典賽專區查詢（ https://www.taichung.gov.tw/2266048/ ），或關注經發局FB粉專（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068814446485 ），也歡迎外縣市的朋友可多利用捷運，邊享受在地佳餚，同時也為中華隊加