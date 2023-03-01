温昇豪6部作品馬拉松曝光　《整外春秋》10月開拍

温昇豪今（1）日出席服裝品牌活動，即將飛新加坡拍戲的他，今年又是忙碌的一年，他表示，今年大家會一直看到他的戲推出，預計播出4部戲劇、2部電影在台上映，即將推出的有《最佳利益2》，另外跟隋棠合作的新戲《親愛壞蛋》也是今年推出，「我自己的新戲《整外春秋》，預計10月可以開拍，我們希望年底可開拍。」
記者羅凌筠/綜合報導
13年前，温昇豪出席品牌服裝活動，現同一個地點，再度出席旗艦店開幕酒會，温昇豪說，13年前他就在這裡同一個地方出席活動，他還記得當時在拍《偷心大聖PS男》，跟隋棠、白歆惠、藍正龍一起，這次回到舊地很開心，看到很多老朋友熟悉的面孔。
和之前不太一樣的是，這次店面另設「男友貼心專區」，男朋友陪女友，或老公陪太太逛街，女生買衣服、shopping的時候，男生可以在沙發那邊休息，不過他也給品牌建議，希望之後品牌也可以設計男裝搭配，「我也期待未來拍攝的戲劇、電影能跟品牌的服裝合作。」
現場看到很多漂亮時尚女裝，他表示女生穿搭，一件小香風外套，可以內搭休閒輕鬆，但外加一件外套又感覺很正式。 他覺得，這幾年品牌把台灣品牌經營得很好，除針對亞洲人的體型設計服裝，品牌也規劃未來希望走出台灣，深耕海外市場，真的很不簡單。