妝髮團隊遭騷擾！王淨氣炸喊話：尊重隱私 經紀人揭真相
新生代女演員王淨，近來愛情事業兩得意，她與曹佑寧甜蜜公開認愛後，本來應該繼續過著「春風滿面」的日子，沒想到最近王淨在心情上似乎受到他人影響有些低落。她近日在IG提及，身邊的妝髮團隊被人刻意騷擾，但沒有明確指出對象為何。對此，王淨經紀人無奈回應：「長期造成工作人員困擾。」
記者黃雅琪/綜合報導
向來性情直爽的女星王淨，近日在IG與大家互動「誰是魔鬼」的填空遊戲，原本看起來沒什麼特別的動態，但在其中一則有網友回答「綠茶吧。」王淨則回應道：「說到這個，在此呼籲大家要尊重別人的隱私喔，不要特地約別人的髮型師或化妝師問私事啦！」文末王淨也呼籲該名人士：「要做些對生命有意義的事啦！不然好好笑。」
《NOWnews今日新聞》向王淨經紀人求證此事件，獲得回應是：「主要是得知對方長期造成身邊工作人員的困擾，而有情緒發言。謝謝大家的關心，日後我們會更加注意自己在平台的發文，也請大家不要再做過多的文字聯想。」面對記者的詢問，王淨經紀人再補充：「淨的粉絲都很乖，不是媒體、也不是友人，對方的身分我們自己清楚就好了，沒有要製造紛爭。」最後還開玩笑說：「我要限制她3天不用手機了。」