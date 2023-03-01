林襄狂登日媒「每天都有她」！球迷盼跟WBC台灣隊一起來
樂天女孩成員林襄，不僅在台灣人氣超高，就連日本網友都陷入瘋狂。上個月，林襄幾乎有一半的時間都在日本工作或旅行，沒想到她的一舉一動都能成為日本媒體的關注焦點，一整排都是她的新聞，更有網友直言，希望林襄能跟台灣隊一起來日本。
娛樂中心/綜合報導
林襄昨（28）日在IG透露，她整個二月有一半的時間都待在日本，不僅吃飽喝足，還買好買滿，也非常期待這次日本行的拍攝成品，另外也感謝師妹張雅涵，「讓我每天都有漂釀照片！」也不忘宣傳WBC經典賽，「回國後開始繼續好好努力工作，3/5 WBC熱身賽見！」
結果日本雅虎上面滿滿都是林襄的各家新聞，從22日開始每天都有林襄，而且都是有關林襄在IG上分享日本旅遊的照片與行程，幾乎每到某個景點打卡就一定能登上版面，包含萬座旅遊享受溫泉、輕井澤滑雪、新宿車站前打卡等等，就連結束旅程回到台灣都有。
最新一則是林襄穿粉色和服在淺草寺前熱舞的照片。日本網友紛紛留言，「這絕對比韓國偶像還好看」、「台灣職棒啦啦隊是必看的，她們都很可愛」、「我認為台灣啦啦隊是亞洲第一」、「這女孩不僅可愛，還很有風格，太吸引人了」、「希望能跟台灣隊一起來日本。」（編輯：詹鎰睿）