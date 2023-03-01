「丁字褲一字馬」挨轟干擾罰球！LuxyGirls：球隊沒在管

林襄狂登日媒「每天都有她」！球迷盼跟WBC台灣隊一起來

▲林襄成為日本媒體焦點，雅虎新聞滿滿都是她的新聞，更有日本網友希望，林襄能跟WBC台灣隊來日本。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄成為日本媒體焦點，雅虎新聞滿滿都是她的新聞，更有日本網友希望，林襄能跟WBC台灣隊來日本。（圖／翻攝林襄IG）

娛樂中心/綜合報導

樂天女孩成員林襄，不僅在台灣人氣超高，就連日本網友都陷入瘋狂。上個月，林襄幾乎有一半的時間都在日本工作或旅行，沒想到她的一舉一動都能成為日本媒體的關注焦點，一整排都是她的新聞，更有網友直言，希望林襄能跟台灣隊一起來日本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林襄昨（28）日在IG透露，她整個二月有一半的時間都待在日本，不僅吃飽喝足，還買好買滿，也非常期待這次日本行的拍攝成品，另外也感謝師妹張雅涵，「讓我每天都有漂釀照片！」也不忘宣傳WBC經典賽，「回國後開始繼續好好努力工作，3/5 WBC熱身賽見！」

▲可以從林襄的報導下方看到，日本雅虎自動推薦滿滿的林襄新聞，而且每天都有媒體報導。（圖／翻攝日本雅虎新聞）
▲可以從林襄的報導下方看到，日本雅虎自動推薦滿滿的林襄新聞，而且每天都有媒體報導。（圖／翻攝日本雅虎新聞）
結果日本雅虎上面滿滿都是林襄的各家新聞，從22日開始每天都有林襄，而且都是有關林襄在IG上分享日本旅遊的照片與行程，幾乎每到某個景點打卡就一定能登上版面，包含萬座旅遊享受溫泉、輕井澤滑雪、新宿車站前打卡等等，就連結束旅程回到台灣都有。

最新一則是林襄穿粉色和服在淺草寺前熱舞的照片。日本網友紛紛留言，「這絕對比韓國偶像還好看」、「台灣職棒啦啦隊是必看的，她們都很可愛」、「我認為台灣啦啦隊是亞洲第一」、「這女孩不僅可愛，還很有風格，太吸引人了」、「希望能跟台灣隊一起來日本。」（編輯：詹鎰睿）

▲除了林襄，也有人提到熊霓、君白、慈妹等人氣啦啦隊女孩，顯現台灣啦啦隊文化徹底紅到日本。（圖／翻攝日本雅虎新聞）
▲除了林襄，也有人提到熊霓、君白、慈妹等人氣啦啦隊女孩，顯現台灣啦啦隊文化徹底紅到日本。（圖／翻攝日本雅虎新聞）



更多「經典賽開打」相關新聞。

專訪／林襄小師妹「窮到無法生活」！親揭啦啦隊私下收入

林襄日本泡裸湯「刺青不見了」！性感照洩真相：不可以呦

林襄學妹雪地「只穿比基尼」　一轉身學姐也害羞了

林襄跪雪地「性感比基尼照」限時放送！不科學身材全看光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀