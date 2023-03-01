人口紅利變負擔？中國勞動力供過於求 臨時工時薪才40元
中國就業市場受需求放緩遭到嚴重衝擊，不少出口企業降低產量、停止招聘，年輕人失業率更是狂飆，就連白領階級也產生嚴重就業焦慮。近期在東莞有工廠招募臨時工開出人民幣9元的時薪引發爭議，不僅圍觀者眾多，消息曝光後也引發中國網友熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國就業市場與經濟狀況並未因清零結束而瞬間繁榮，不僅受監管重擊的補教業、房地產業、網路科技業慘澹，就連製造業勞力也搶破頭。根據《自由亞洲電台》報導，東莞有工廠請人力仲介招募臨時工，沒想到人力仲介卻向一批來自貴州求職的年輕人大喊，「9塊錢1個小時，你們能接受的就做，跟我上樓簽合同，然後明天入職就可以了，接受不了的自己提著行李給我走。」
根據當地政府規定，每人最低工資時薪為人民幣20元以上，約相當於新台幣89元；時薪人民幣9元則只接近新台幣40元左右；報導指出，低薪臨時工背後顯示的是中國勞動力「供過於求」的嚴峻困境，許多製造業或地方企業在疫情期間便開始不招聘正式員工，而是改聘臨時工。
過去中國地方企業如果要招聘正職員工，就必須替員工們支付給社保局的「五險一金」，其中包含員工的社會保險如養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險與生育保險，以及一筆住房公積金。
報導提到，學者認為儘管中國已經結束疫情，但這股龐大的失業人口在3年多來企業倒閉、外資撤離的情況下行程，對於中國未來的就業環境與社會安寧將會造成嚴重影響。