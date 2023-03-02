「最狂員餐」不是叫假的！普橘島助員工考國際咖啡師認證
橘子集團的「最狂員工餐廳」普橘島除了每個上班日提供經濟實惠的美食、搭配節日推出限定餐點和活動外，針對自身員工的培訓和素質維持也是不虞疑慮，有鑒於許多員工都會前往餐廳選購各式飲品、咖啡，普橘島為此也讓員工接受專業的SCA咖啡師認證培訓和考試，經過長期的規劃和實踐，普橘島指出，目前餐廳吧檯員工全數皆為通過認證的咖啡師，期盼未來能繼續給予員工們品質和口感兼具的飲品，陪伴大家度過每一個工作日。
記者張志浩/綜合報導
SCA為「Specialty Coffee Association」的縮寫，起源為「SCAA美國精品咖啡協會」和「SCAE歐洲精品咖啡協會」合併之後的機構名稱，而SCA認證主要有「咖啡入門」、「咖啡師技藝」、「研磨萃取」、「咖啡生豆」、「烘焙」、「感官杯測技術」等6個模塊，並將每個模塊區分為基礎、進階、專業共3個等級，其中「咖啡入門」僅有初級段位。
SCAE咖啡學分認證在全球業界極具影響力，可說是許多咖啡職人苦苦追求的里程，尤其專業課程需要在基礎、進階課程結束後至少3個月才能繼續修習考取，而通過SCA認證後，除了能成為SCA精品咖啡協會的學習者，擁有屬於自己的學員號，也可以和組織內其他人進行交流學習，精進自身專業。
普橘島為員工舉辦訓練課程和考試，透過風味訓練課程，提升感官並深入探索咖啡，而員工們也犧牲假日學習、並在短時間內吸收大量知識，成功通過「SCA咖啡感官技能初中級」檢定，等同於拿到國際認證的專業證明，訓練期間不只精進對咖啡的相關知識，也讓自己在生活中有意識的品嚐食物，增進對美食的敏銳度，期盼除了能帶給其它員工們品質保證的餐點外，對未來的職涯也有更近一步的幫助。