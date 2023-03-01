白俄總統會晤習近平 支持中國「解決烏克蘭問題」主張
與俄羅斯友好的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今（1）與中國國家主席習近平會談，兩人談及彼此友誼牢不可破，且就烏克蘭危機等問題交換意見、簽署多項雙邊合作文件；盧卡申科還表示贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，認為對化解烏克蘭問題有所幫助。
國際中心楊智傑／綜合報導
習近平今日在人民大會堂接見白俄羅斯總統盧卡申科，同時天安門鳴放了21響禮炮，軍樂團奏中、白兩國國歌。會談中，習近平表示中國與白俄羅斯友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，並高度讚賞白俄羅斯在「涉台、涉疆、涉港、人權」等問題上始終堅定支持中方的「正當立場」。
盧卡申科也表示堅定支持、積極參與習近平提出的「一帶一路」倡議與「全球安全概念」倡議，歡迎中國企業赴白俄羅斯投資；在烏克蘭問題上，兩國元首也交換彼此意見，習近平強調中國立場的核心就是勸和促談，「堅持政治解決方向、拋棄一切冷戰思維」，並強調「有關國家」應停止把世界經濟政治化、工具化，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事。
盧卡申科則應聲贊成，表示支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，更稱這對化解危機具有重要意義；接著與習近平共同簽署《中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。