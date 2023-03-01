嚴禁韓流入侵！金正恩頒布新法 連「說話語氣」也能管
北韓領導人金正恩禁止「哈韓」文化的規定又新增，除了禁止國民聽「南韓偶像團體」的流行歌曲、禁看影視戲劇外，現在就連人民說話的「語氣」都不得模仿韓國民眾，北韓更頒布《平壤文化語保護法》強調使用標準語言「平壤文化語」的重要性。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓官媒《勞動新聞》報導指出，在上個月舉行的第14屆最高人民會議中北韓通過了《平壤文化語保護法》，該法規將「平壤語氣」和「語言」指定為基本文化語，鼓勵使用固有的北韓式語言，同時全面禁止民眾使用難懂的方言、外來語，甚至連模仿「南韓語氣」也不行。
北韓官媒強調，如果民族語言中流入其他國家語言或夾雜體，民族語言固有的面貌就會逐漸消失，進而走向消亡。這篇題為《在日常工作和生活中正確維護語言文化》的報導中，官媒主張要民眾學習金正恩「具有革命性和人民性」的文風，在日常生活中正確維護語言文化，並稱如此一來社會主義文明建設就會提前完成。
脫北者經營的韓媒《每日朝鮮》（DailyNK）則透露，過去北韓民眾就算犯了這些「禁韓令」的規範，只要賄賂管控人員就能避免受罰，但在《平壤文化語保護法》通過後，賄賂也很難逃過處罰，因此現在北韓年輕人都得小心謹慎避免遭懲處。