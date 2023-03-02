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UBA／阿拉薩無心戀戰　輔大破台藝大仍有晉級希望

▲輔仁大學凱德爾14分9籃板。官方提供
▲輔仁大學凱德爾14分9籃板。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

休兵一天後，111年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽重燃戰火，休兵前夕贏國體開胡的預賽第四輔仁大學，12人上場都得分、3人上雙，含被教練點名得扛傷兵外援米哈洛所留禁區大洞的大四中鋒喬楚瑜，10分及本季最多的14籃板、4度「雙十」，73：62擊敗預賽第六臺灣藝大，先2連敗再2連勝，首戰領先17分被臺師大逆襲的不快稍稍排除，累計2勝2敗，重返四強仍有一線生機。

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輔大2至4日最後3戰依序逢政大、世新、文化，如拿2勝或一定得贏文化，再靠臺師3、4日末兩役輸國體乃至臺藝，多隊呈互咬比對戰勝負分，輔大或還有機會晉四，「寶兒教練」楊哲宜說：「我們不去想晉四強問題，盡力打好接下來3戰拚贏球，才是重點。」

這也是輔大繼上季預賽，及本季預、複賽都贏臺藝的跨季對戰3連勝，臺藝上次贏輔大，已是109學年預賽。

上季第七臺藝雖連2季晉八強，但大三主控余維豪4天前複賽首戰即傷右腳踝韌帶，跟上季如出一轍，本季提前報銷，全隊跟著受影響，已吞4連敗，複賽迄今一勝難求。

特別是強力外援阿拉薩，今天有些無心戀戰，先發34分鐘兩分球9投只中3、三分球3投不中，6罰中4只拿10分13籃板，外帶2助攻3阻攻，也出現本季次多的7失誤，雖18度「雙十」及開季連19場得分上雙，10分卻是單場最低，兩分球命中率僅三成三也是單場次低，只略優預賽對健行科大的11投中3，賽後阿拉薩無奈說：「我已盡力。」

輔大「寶兒教練」楊哲宜不諱言：「阿拉薩看來不如前幾場積極，但我們外援凱德爾跟著受影響，上半場已拿12分，第三節只再添2分，得跟他再教育、溝通溝通。」

米哈洛複賽第2戰對健行掛彩，本季提前結束，輔大只剩單外援，凱德爾今天先發25分鐘，兩分球8投中2、三分球2投中2，4罰中4，拿14分9籃板3抄截，但12分及3抄截都是上半場進帳，第三節打7分鐘未出手，只再2罰中2、抓2籃板，第四節都待在板凳。

凱德爾說：「愈來愈可跟隊友搭配，目標是幫球隊晉四強，個人數據其次，且我們只輸臺師2分，還有機會晉級。」

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