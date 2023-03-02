UBA／阿拉薩無心戀戰　輔大破台藝大仍有晉級希望

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這也是輔大繼上季預賽，及本季預、複賽都贏臺藝的跨季對戰3連勝，臺藝上次贏輔大，已是109學年預賽。
上季第七臺藝雖連2季晉八強，但大三主控余維豪4天前複賽首戰即傷右腳踝韌帶，跟上季如出一轍，本季提前報銷，全隊跟著受影響，已吞4連敗，複賽迄今一勝難求。
特別是強力外援阿拉薩，今天有些無心戀戰，先發34分鐘兩分球9投只中3、三分球3投不中，6罰中4只拿10分13籃板，外帶2助攻3阻攻，也出現本季次多的7失誤，雖18度「雙十」及開季連19場得分上雙，10分卻是單場最低，兩分球命中率僅三成三也是單場次低，只略優預賽對健行科大的11投中3，賽後阿拉薩無奈說：「我已盡力。」
輔大「寶兒教練」楊哲宜不諱言：「阿拉薩看來不如前幾場積極，但我們外援凱德爾跟著受影響，上半場已拿12分，第三節只再添2分，得跟他再教育、溝通溝通。」
米哈洛複賽第2戰對健行掛彩，本季提前結束，輔大只剩單外援，凱德爾今天先發25分鐘，兩分球8投中2、三分球2投中2，4罰中4，拿14分9籃板3抄截，但12分及3抄截都是上半場進帳，第三節打7分鐘未出手，只再2罰中2、抓2籃板，第四節都待在板凳。
凱德爾說：「愈來愈可跟隊友搭配，目標是幫球隊晉四強，個人數據其次，且我們只輸臺師2分，還有機會晉級。」