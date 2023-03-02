曾擔心祖國成蒲亭併吞目標！芬蘭揭白俄前外長之死秘辛

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哈維斯托認為馬克伊的擔憂值得深究，因為從外部來看，白俄似乎在各方面都成為克里姆林宮的堅定支持者。
雖然白俄羅斯還沒有直接參與對烏克蘭的入侵，但其獨裁總統盧卡申（Alexander Lukashenko）允許俄國軍隊用白俄作為去年2月首次進攻的發射地，還允許俄羅斯使用其土地進行軍事演習並威脅烏克蘭，有分析人士擔心，這是為假旗行動、還有白俄捲入衝突鋪路。
上週一份意外被披露的俄國官方文件似乎也證明，俄羅斯計劃在2030年前吞併白俄羅斯、將其併入俄羅斯聯邦，因為「歷史上白俄就是俄羅斯的一部分」，文件落款時間顯示為2021年的夏天。
關於馬克伊之死，當時官方給出的說法是心肌梗塞，但馬克伊生前健康狀況良好，因此有人推測他是被俄羅斯安全部門毒死的，亦有白俄獨立媒體引述匿名消息來源，指馬克伊是在得知自己即將被拔官後自殺。
此外，馬克伊生前也被認為政治傾向搖擺，從原本的親西方立場突然改為力挺俄羅斯，還被流亡的白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）批評背叛了白俄人民，這種情況下，他的猝死也留下諸多謎團與爭議。
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