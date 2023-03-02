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曾擔心祖國成蒲亭併吞目標！芬蘭揭白俄前外長之死秘辛

▲有芬蘭媒體揭露，去年11月猝死的白俄前外交部長馬克伊（圖）曾透露，很擔心白俄會成為俄羅斯下個併吞目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲有芬蘭媒體揭露，去年11月猝死的白俄前外交部長馬克伊（圖）曾透露，很擔心白俄會成為俄羅斯下個併吞目標。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

白俄羅斯（Belarus）在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭後，一直被外界視為蒲亭反西方的盟友之一，有芬蘭媒體揭露，去年11月猝死的白俄前外交部長馬克伊（Vladimir Makei），生前曾坦言很擔心自己的國家會成為蒲亭下一個目標，尤其是在去年9月俄國推動烏克蘭4個佔領區的虛假入俄公投後。

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芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）近日透露，曾與馬克伊在去年9月底，俄國吞併烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松之後有過談話，在討論俄羅斯的潛在野心時，汗水從馬克伊的額頭上滴下來，當時他曾說「非常擔心白俄羅斯會成為第5個」。

哈維斯托認為馬克伊的擔憂值得深究，因為從外部來看，白俄似乎在各方面都成為克里姆林宮的堅定支持者。

雖然白俄羅斯還沒有直接參與對烏克蘭的入侵，但其獨裁總統盧卡申（Alexander Lukashenko）允許俄國軍隊用白俄作為去年2月首次進攻的發射地，還允許俄羅斯使用其土地進行軍事演習並威脅烏克蘭，有分析人士擔心，這是為假旗行動、還有白俄捲入衝突鋪路。

上週一份意外被披露的俄國官方文件似乎也證明，俄羅斯計劃在2030年前吞併白俄羅斯、將其併入俄羅斯聯邦，因為「歷史上白俄就是俄羅斯的一部分」，文件落款時間顯示為2021年的夏天。

關於馬克伊之死，當時官方給出的說法是心肌梗塞，但馬克伊生前健康狀況良好，因此有人推測他是被俄羅斯安全部門毒死的，亦有白俄獨立媒體引述匿名消息來源，指馬克伊是在得知自己即將被拔官後自殺。

此外，馬克伊生前也被認為政治傾向搖擺，從原本的親西方立場突然改為力挺俄羅斯，還被流亡的白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）批評背叛了白俄人民，這種情況下，他的猝死也留下諸多謎團與爭議。

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