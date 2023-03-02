台股早盤跌逾40點！航運亮眼　觀光餐飲紅通通

美股四大指數昨（1）日皆收跌，台北股市今（2）日開盤小跌，隨後跌逾40點，來到15556點。權值王台積電早盤跌5元，來到518元，跌幅0.7%。南亞科、華碩、國巨走揚，記憶體華邦電、旺宏逆勢高漲。而今日觀光與餐飲概念股同樣紅通通，夏都、寒舍飆漲停，至於運價指數走升，航運股表現也很亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲5.14點，或0.02%，收32661.84點；那斯達克指數下跌76.06點，或0.66%，收11379.48點；標普500指數下跌18.76點，或0.47%，收3951.39點；費城半導體指數下跌2.56點，或0.09%，收2955.83點。
台北股市早盤跌逾40點，來到15556點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到518元，跌幅0.7%。聯電跌0.9%，來到50.8元。世界先進與力積電一漲一跌，分別跌0.6%與漲0.3%。聯發科跌逾1%，來到781元。南亞科、華碩、國巨走揚，記憶體華邦電漲6%、旺宏漲2%。
BDI波羅的海指數飆漲，航運股跟著紅通通，新興、裕民、中航漲4%，慧洋-KY、台航、四維航漲3%，遠雄港、志信、中櫃、長榮、陽明、萬海漲1%。至於觀光股也強勢漲，夏都、寒舍飆漲停，晶華與雲品漲5到6%，王品、遠雄來漲3到4%，華園、易飛網、鳳凰、山富漲1到2%。連鎖餐飲表現亮眼，雅茗-KY、瓦城、亞洲藏壽司漲3到4%，漢來美食、六角、八方雲集、美食-KY、路易莎咖啡漲1到2%。