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范冰冰同框孫芸芸「白到發光」！遭網虧：第一名媛變路人

▲范冰冰（左）受孫芸芸（右）之邀到巴黎參加時尚晚宴，兩人的合照曝光後也被網友讚翻。（圖／翻攝自范冰冰、孫芸芸IG）
▲范冰冰（左）受孫芸芸（右）之邀到巴黎參加時尚晚宴，兩人的合照曝光後也被網友讚翻。（圖／翻攝自范冰冰、孫芸芸IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

41歲中國女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭罰新台幣40億元罰款，慘被中國娛樂圈封殺，演藝事業一夕崩塌。近年改在海外發展的她頻頻現身全球各大活動，更憑主演電影《綠葉》走回柏林影展紅毯。近日又受「台灣第一名媛」孫芸芸之邀至巴黎參加時尚晚宴，兩人的合照曝光後也被網友讚翻：「簡直合照殺手，又美還白得發光」。

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孫芸芸自創品牌近日與精品電商合作，上月28日於巴黎正式發表，許多世界級名人皆是座上賓，而「范爺」范冰冰便是其中一位，受邀貴賓還有德國時尚博主Leonie Hanne、「最火亞洲時尚臉孔」新加坡博主YOYO CAO等人。對此，范冰冰昨日就在IG發文，PO出與孫芸芸的合照，只見她身穿粉色高級訂製服，胸前大蝴蝶結相當顯眼，氣質中帶點可愛，而孫芸芸則是以一身銀色亮片禮服登場，簡單又大方。

▲范冰冰（右2）PO出與Leonie Hanne（左1）、孫芸芸（左2）和YOYO CAO（右）的合照。（圖／翻攝自范冰冰IG）
▲范冰冰（右2）PO出與Leonie Hanne（左1）、孫芸芸（左2）和YOYO CAO（右）的合照。（圖／翻攝自范冰冰IG）
▲范冰冰與孫芸芸同框。（圖／翻攝自范冰冰IG）
▲范冰冰（左）與孫芸芸（右）同框。（圖／翻攝自范冰冰IG）
兩人難得同框，照片曝光後立刻引起網友熱議：「冰冰殺出來啊！去netflix拍戲可以嗎」、「誰敢跟你同框啊」、「冰姐是C位，焦點」、「好美啊冰冰」、「簡直合照殺手，又美還白得發光」、「怎麼可以白到發光」、「明星和網紅的差別」、「永遠的合照殺手」、「范冰冰妳就是我的神」、「一和范冰冰合照對比，她顯得好普通」、「把孫芸芸拍的又黑又老又普通」。

▲孫芸芸（中）作勢要親范冰冰（左）。（圖／翻攝自YOYO CAO IG）
▲孫芸芸（中）作勢要親范冰冰（左）。（圖／翻攝自YOYO CAO IG）

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