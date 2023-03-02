T1／稱讚霍華德三分球大賽表現　O’Neal：我無法進15球

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T1在本季首度舉辦全明星賽，霍華德雖然沒有參加灌籃大賽，但是有報名三分球大賽，挑戰自己不擅長的項目。他在首輪於最後一位出場，不過在出手速度的拿捏上還有待加強，沒有把球投完，時間就到點了，最終只拿到15分。
在最新一期的《NBA on TNT》節目上，劇組故意展示了霍華德在T1三分球大賽上的風采，他投進了4球Money Ball，也命中了遠距離三分，得到15分。O’Neal對此也印象深刻，稱霍華德絕對是比他更好的射手。
「不錯。他看起來很不錯，狀態很好。他得到了14分(實際是15分)，我得不到14分，所以我沒什麼好說的。」O’Neal表示，他要有那個份量才夠資格做評論，在外線投籃上自己確實不如霍華德，「他是比我更好的三分球射手。除非有一天我們在棚裡架起球框，然後我投進超過14球，我才能說這些。」
霍華德的存在確實幫助T1炒熱了聯盟熱度，他在全明星賽當晚還扮演嘉賓，幫助劉駿霆完成最後一冠、拿到冠軍；而在全明星賽正賽上，他則是拿到37分13籃板8助攻，Team Infinity以179:124大勝Team Beyond，自己也拿下AMVP。
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