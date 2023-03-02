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T1／稱讚霍華德三分球大賽表現　O’Neal：我無法進15球

▲霍華德在T1全明星賽中出賽，參加三分球大賽，並得到了15分。（圖／美聯社／達志影像）
▲霍華德在T1全明星賽中出賽，參加三分球大賽，並得到了15分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Shaquille O’Neal過去對於Dwight Howard(霍華德)沒什麼好話，兩任「超人」之間的關係不佳。不過最近在談到「魔獸」於T1明星賽三分球大賽上的表現時，O’Neal罕見的出言稱讚，直言霍華德已經表現得很不錯了，自己可沒辦法投進15球。

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雖然都打中鋒，且個性都愛秀、喜歡玩樂，但O’Neal和霍華德之間存在著一種微妙的競爭關係，前者常常在節目上對其做出批評，不過也意外地讓外界更關注到台灣籃球。

T1在本季首度舉辦全明星賽，霍華德雖然沒有參加灌籃大賽，但是有報名三分球大賽，挑戰自己不擅長的項目。他在首輪於最後一位出場，不過在出手速度的拿捏上還有待加強，沒有把球投完，時間就到點了，最終只拿到15分。

在最新一期的《NBA on TNT》節目上，劇組故意展示了霍華德在T1三分球大賽上的風采，他投進了4球Money Ball，也命中了遠距離三分，得到15分。O’Neal對此也印象深刻，稱霍華德絕對是比他更好的射手。

「不錯。他看起來很不錯，狀態很好。他得到了14分(實際是15分)，我得不到14分，所以我沒什麼好說的。」O’Neal表示，他要有那個份量才夠資格做評論，在外線投籃上自己確實不如霍華德，「他是比我更好的三分球射手。除非有一天我們在棚裡架起球框，然後我投進超過14球，我才能說這些。」

霍華德的存在確實幫助T1炒熱了聯盟熱度，他在全明星賽當晚還扮演嘉賓，幫助劉駿霆完成最後一冠、拿到冠軍；而在全明星賽正賽上，他則是拿到37分13籃板8助攻，Team Infinity以179:124大勝Team Beyond，自己也拿下AMVP。




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