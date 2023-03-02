疫苗採購文件將解密？薛瑞元：不涉合約保密可公開

立法院各委員會本周開議，衛福部長薛瑞元今（2）日出席衛生環境委員會前，針對監察院認為衛福部在疫苗採購上欠缺法令且資訊不夠透明一事，薛表示，目前還沒有收到監察院發函，不過會適度檢討過去採購文件，如不涉及合約保密內容，可能解除以密件方式保存。
記者黃仁杰／台北報導
監察院日前公開指出，衛福部對新冠疫苗的整備、採購決策及作業程序未臻周妥、相關法令欠完備及資訊揭露不足等衛福部在疫苗採購疏失。薛瑞元表示，衛福部會做適度檢討，看是否有哪些不涉及合約保密協定的部分，就會解開不以密件方式保存。
採購疫苗主要為有兩部分保密，第一部分是合約中的保密期限，分別是五年、七年、十年，時間到才能解密。第二部分是公文處理流程部分，30年保存期限內要以密件方式傳遞保存，薛瑞元說明，這部分若接到監院調查報告後，會檢視相關建議內容，適度檢討過去採購疫苗的相關文件是否有哪些不涉及合約保密協議的，就可以解開保存。
此外，我國已經出現第6、7例猴痘病例，兩例都和之前的境外移入無關聯、彼此也無共通性，研判已是本土病例，薛瑞元表示，增加採購疫苗是必要的。對於增加採購猴痘相關藥物與疫苗部分，薛瑞元表示，今天的專家會議應該會對此進行討論。