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昔親普丁俄羅斯女高音演出取消　立委籲文化部建立機制

▲對於國家交響樂團臨時取消俄羅斯女高音演出，立委陳秀寶今（2）日要求文化部擬定相關辦法。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.02）
▲對於國家交響樂團臨時取消俄羅斯女高音演出，立委陳秀寶今（2）日要求文化部擬定相關辦法。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.02）

記者李琦瑋／台北報導

俄羅斯第一女高音安娜涅翠柯受國家交響樂團（NSO）邀請，原預計在3月5日來台演出，但傳出她與俄羅斯總統普丁私交甚篤，引起爭議，最終NSO決定取消。對此，立委今（2）日表示，臨時取消造成民眾困擾，要求文化部建立檢討機制。

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NSO原預計在3月5日舉辦《向女神致敬》歌劇選粹之夜音樂會，消息一出，引發諸多爭議，安娜涅翠布柯過去曾為普丁獻唱、傳出與普丁私交甚篤，被烏克蘭列入制裁名單。NSO於2月28日宣布，取消該場音樂會，並公布退票辦法。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲就「溫暖堅韌、振興振心—文化部振興計畫」5大方案進行專題報告，並備質詢。

立委黃國書指出，該場音樂會取消，是因為很多人質疑怎麼會邀請普丁的好朋友，且安娜涅翠布柯在烏克蘭文化部的制裁名單中，想了解是否為文化部指示取消？

史哲回應，文化部沒有要求或指示是否取消，因為國家表演藝術中心是行政法人，歷經十幾、二十年的歷程，才走向相對自主獨立，因此他在媒體披露相關消息後，在第一時間就表達，請NSO要非常珍惜這得來不易專業自主機制。

史哲說，這事情滿遺憾的，因為NSO的決策和公布售票歷經好幾個月，卻沒有任何聲音與機制，而是直接在演出前夕，宣布取消，皆非我們所樂見，希望透過這起事件，讓所有的文化場館、機構都能夠將心比心，除了在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會台灣國情的狀況、國人感受、對戰爭看法等，避免這樣的憾事再發生。

黃國書說，要NSO去判斷邀請名單，是有困難的，文化部應有高度去處理，應建立轄下所有表演機構，避免邀請烏克蘭發出的制裁名單，就不會有這樣的事情發生，建議文化部建立檢討機制，積極面對相關議題。

立委陳秀寶也說，臨時取消造成購票民眾困擾，後續退票也是行政成本支出，希望文化部相關活動邀請更謹慎，也請文化部擬定相關辦法，如要求各場館必須在演出3週或1個月前宣布取消，而非臨時性的公布，要求文化部會後提出擬定看法與辦法。

史哲回應，會提醒各場館相關考量，但台灣畢竟是自由民主的國家，認為名單應為參考，畢竟台灣的文化自主、多元相當不容易，能從這件事學到教訓，但不該因為這件事就荒廢過去；另外，他認為，各場館演出邀約應提早準備，決策當下要有國情的評估，而非決定後，在演出前才取消，取消是最不好的狀況，不僅影響民眾，對於演出者、這位當事者都是憾事。 

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