昔親普丁俄羅斯女高音演出取消　立委籲文化部建立機制

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲就「溫暖堅韌、振興振心—文化部振興計畫」5大方案進行專題報告，並備質詢。
立委黃國書指出，該場音樂會取消，是因為很多人質疑怎麼會邀請普丁的好朋友，且安娜涅翠布柯在烏克蘭文化部的制裁名單中，想了解是否為文化部指示取消？
史哲回應，文化部沒有要求或指示是否取消，因為國家表演藝術中心是行政法人，歷經十幾、二十年的歷程，才走向相對自主獨立，因此他在媒體披露相關消息後，在第一時間就表達，請NSO要非常珍惜這得來不易專業自主機制。
史哲說，這事情滿遺憾的，因為NSO的決策和公布售票歷經好幾個月，卻沒有任何聲音與機制，而是直接在演出前夕，宣布取消，皆非我們所樂見，希望透過這起事件，讓所有的文化場館、機構都能夠將心比心，除了在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會台灣國情的狀況、國人感受、對戰爭看法等，避免這樣的憾事再發生。
黃國書說，要NSO去判斷邀請名單，是有困難的，文化部應有高度去處理，應建立轄下所有表演機構，避免邀請烏克蘭發出的制裁名單，就不會有這樣的事情發生，建議文化部建立檢討機制，積極面對相關議題。
立委陳秀寶也說，臨時取消造成購票民眾困擾，後續退票也是行政成本支出，希望文化部相關活動邀請更謹慎，也請文化部擬定相關辦法，如要求各場館必須在演出3週或1個月前宣布取消，而非臨時性的公布，要求文化部會後提出擬定看法與辦法。
史哲回應，會提醒各場館相關考量，但台灣畢竟是自由民主的國家，認為名單應為參考，畢竟台灣的文化自主、多元相當不容易，能從這件事學到教訓，但不該因為這件事就荒廢過去；另外，他認為，各場館演出邀約應提早準備，決策當下要有國情的評估，而非決定後，在演出前才取消，取消是最不好的狀況，不僅影響民眾，對於演出者、這位當事者都是憾事。