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軍工股龍德造船夯什麼？3月10日轉上市、抽中1張賺逾6萬

▲擁有46年歷史的龍德造船將於3月10日興櫃轉上市，抽中1張等於現賺逾6萬。圖為龍德造船董事長黃守真。（圖／龍德造船提供）
▲擁有46年歷史的龍德造船將於3月10日興櫃轉上市，抽中1張等於現賺逾6萬。圖為龍德造船董事長黃守真。（圖／龍德造船提供）

記者許家禎／台北報導

軍工股龍德造船將於3月10日興櫃轉上市，本次辦理公開申購價格為30.00元，自2月24日至今（3月2日）日為公開申購期間，預計3月6日為公開抽籤日。若以2月23日收盤價92.5元計算，抽中1張等於賺進6.25萬元，不少投資人躍躍欲試，而今日龍德造船早盤最高來到93.4元。

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龍德造船於2月22日完成競價拍賣，本次辦理公開申購價格為30.00元，自2月24日至今（3月2日）日為公開申購期間，申購總股數為1805張，預計3月6日為公開抽籤日。而龍德造船昨日買氣湧現，盤中高點來到92.9元，上漲1.96元，漲幅2.15%，與承銷價差為每股62.9元，今日早盤高點來到93.4元。

龍德造船有46年的歷史，以自有船體設計團隊自豪，擅長製造中高速船艇，產品不僅實踐國艦國造，亦外銷多國軍警國防、消防救難、離岸風電、港口作業等用途的船艇。截至2022年，龍德造船共打造565艘船舶艦艇。

龍德造船陸續打造過核生化防護消防及救難船、風力發電廠人員運維船和小水線面雙體船、海岸巡防所使用的19公尺巡邏艇、13公尺巡邏艇、19公尺快速消防艇，並承接全壽期保養維修業務，外銷國家包括日本、澳門、菲律賓、阿曼、香港、英國、新加坡等國，並積極尋求開拓中東、歐洲等潛在市場的商機。

近年世界各國間的衝突，有從國與國之間的軍事衝突轉為恐怖攻擊、非法活動等不對稱對抗的趨勢，不法份子往往配備機動性較強的小型船隻，大型軍艦反應動作較不靈活、缺乏機動性，因此龍德造船評估已開發國家對巡邏艇有較高需求；此外，面對地球暖化帶來的極端氣候，大型船艦不易執行救難任務，須由小型巡邏艇偕同配合，這些都是後續相當可觀的營運動能。

龍德造船資本額新台幣9.8億元，除了經營團隊外，主要股東還包括勤益投控、國發基金…等。由於該公司去（2022）年新廠落成加入量產行列，大幅推升產能；2022年累計營收38.32億元，年增70.71%，今年1至9月累計營收27.05億元，稅後淨利1.62億元，每股盈餘1.65元。


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