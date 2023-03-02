中國就業難？人大代表建議引導學生成農民　網怒：先表率

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張天任稱，引導高校畢業生入值高素質農民隊伍，不但能解決大學生就業問題，又能為鄉村發展提供更多智力支持和人才支撐，滿足鄉村振興發展需求。
張天任表示，近年來，各地政府加強高素質農民的培育工作，鼓勵和引導大學生返鄉就業創業，大學生入值高素質農民隊伍的意願增加，但仍然面臨一系列政策困境，包括就業形式單一，市場化崗位較少；就業創業長效保障不完善，影響長久發展；管理部門缺失導致管理混亂。
張天任建議，應提高大學生農村就業的工資水平和福利待遇，並出台大學生失業保障政策，完善相關社會保障制度，一旦大學生農村創業就業失敗，要保障其後續創業就業問題，吸引並調動大學生成為高素質農民的積極性等。
張天任提出這項建議後，話題#建議引導大學生成為高素質農民#同時登百度和微博熱搜第一，引起中國網友討論，有網友表示「農民什麼時候成了職業？把農民分成高素質和低素質不妥，我們沒有把農民分類組織隊伍。」，還有網友說「整天說老百姓意見多是刁民，也不看看這些代表！一個個建議都像250」，甚至有網友要高官先「表率」，指「建議各位代表及子女加入農民隊伍，親自下到田間地頭工作，從群眾中來到群眾中去 。」
中國媒體人冰彬兵表示，「該專家的建議委婉點是引導大學生入職高素質農民隊伍，，直接點說是讓大學生畢業後上山進村。」並指出，如果是農學畢業的學生就算了，但如果是其他專業的學生去農村就業，心理落差上如何平衡？「有網友認為，應該讓提建議的專家子女首先帶頭去上山進村，這個也能理解，如果真覺得該建議可行，該專家確實應該以身作則。」