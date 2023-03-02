2023麥當勞甜心卡曝光！聯名BT21 「買A送B」新菜單公開
麥當勞不能錯過的神卡優惠，2023年全新「BT21甜心卡」報到！攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，分別有薯條、麥克鷄塊、蛋捲冰淇淋與McCafé共4款設計，每張優惠價39元（原價49元），預計3/15(三)開賣，而且今年A區還新增「金黃地瓜條」、「雙倍OREO冰炫風」及「熱蜂蜜奶茶」，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為「中杯」，增值不加價，快設好鬧鐘必須要搶購！
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞2023年攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，分別以不同的BT21主角搭配薯條、麥克鷄塊、蛋捲冰淇淋與McCafé，即將於3/15(三)推出全新4款「BT21甜心卡」，包括KOYA與TATA降落麥克鷄塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」，每一張的可愛互動都不一樣，當然全部都要收藏。
麥當勞自2007起，每年推出買A送B的「甜心卡」，只要在麥當勞餐廳出示「甜心卡」，一年內可享不限次數「買A送B」優惠，超受消費者歡迎。而且今年甜心卡增值不加價，A區新增「金黃地瓜條」、「雙倍OREO冰炫風」及「熱蜂蜜奶茶」，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為「中杯」，每張優惠價39元（原價49元），爽吃一整年優惠可使用至2024年3月31日。