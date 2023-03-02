威力彩今衝10億元！4生肖中獎機率最高　旺財運5買法需知

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1、3月2日這天財運最好的生肖是兔、馬、羊、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當10億富翁的機會！
2、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，3月2日「財神方」都是在北方，例如：3/2住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：3/2住在家裡，就以家裡為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。彩劵行坐向向北及東北今日財運較旺，容易開出大獎。
3、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！
4、3月2日幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這火土色系，財運更旺。
5、旺財時間3月2日，11至15點、19至20點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。