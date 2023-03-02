日本國際橡塑膠展年底登場！百家業者提早卡位赴日搶單

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外貿協會表示，受惠日本汽車、電子、食品、醫療等與橡塑膠應用高度相關的產業採購需求強健，去年台灣橡塑膠機出口日本，交出7.9%正成長的好成績，日本回升台灣第五大橡塑膠機出口國，此時正是台灣廠商乘勝追擊的好機會，因此將籌組台灣館參展團前往展出。
今年「日本國際橡塑膠展」以「創新塑膠 創造美好未來」為主題，推出生質塑膠展區和3D列印館展區，前者呼應日本市場積極尋求對環境友善及減塑減碳的新型原料，後者則是針對塑膠產品少量多樣的開發需求，利用3D列印技術在模具開發以及醫材、汽車、航太等領域等高價值零件。
面對循環經濟和工業4.0的浪潮，亞洲買主積極尋找新技術和新解決方案來維持品牌競爭力，此展是今年亞洲橡塑膠產業最重要的盛會，勢必會吸引許多買主參觀，同時也成為台灣業者展示公司新技術和設備的最佳平台。
外貿協會指出，上屆展會於2017年舉辦，台灣館共計有39家優秀業者參加，是展中最大且唯一的國外組團單位，攤位形象鮮明突出，令日本及國際買主相當驚艷，5天展期吸引近千位買主至台灣館參觀洽談。
今年外貿協會計畫與經濟部國際貿易局的「台灣智慧機械海外推廣計畫」緊密合作，舉辦一系列行銷活動，預期將帶動台灣品牌在日本市場的曝光率。