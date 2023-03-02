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日本國際橡塑膠展年底登場！百家業者提早卡位赴日搶單

▲以展出業界新技術和新設備聞名全球的 「日本國際橡塑膠展」，將於今（2023）年年底強勢回歸，圖為上屆（2017年）展會。（圖／貿協提供）
▲以展出業界新技術和新設備聞名全球的 「日本國際橡塑膠展」，將於今（2023）年年底強勢回歸，圖為上屆（2017年）展會。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

「日本國際橡塑膠展」將於今（2023）年年底強勢登場！此展每3年展出一次，今年是睽違6年回歸，對外貿易協會將籌組台灣館參展團前往展出，成型機大廠KAZUM等百家業者提早卡位，準備赴日搶單，預期將吸引汽車、電子、食品、包裝、醫療、建材等產業客戶觀展採購，此外，貿協計畫與經濟部國際貿易局的「台灣智慧機械海外推廣計畫」緊密合作，舉辦一系列行銷活動，預期將帶動台灣品牌在日本市場的曝光率。

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以展出業界新技術和新設備聞名全球的 「日本國際橡塑膠展」(International Plastic Fair, IPF) ，今年睽違6年，將於11月28日至12月2日強勢回歸。因此展每3年展出一次，機會難得，去（2022）年即有百家業者提早卡位，包含成型機大廠KAZUM、機械整合商甲南設計工業株式会社、押出機THMCO、射出機大廠SODICK及ENGEL等，預期將吸引汽車、電子、食品、包裝、醫療、建材等產業客戶觀展採購。

外貿協會表示，受惠日本汽車、電子、食品、醫療等與橡塑膠應用高度相關的產業採購需求強健，去年台灣橡塑膠機出口日本，交出7.9%正成長的好成績，日本回升台灣第五大橡塑膠機出口國，此時正是台灣廠商乘勝追擊的好機會，因此將籌組台灣館參展團前往展出。

今年「日本國際橡塑膠展」以「創新塑膠 創造美好未來」為主題，推出生質塑膠展區和3D列印館展區，前者呼應日本市場積極尋求對環境友善及減塑減碳的新型原料，後者則是針對塑膠產品少量多樣的開發需求，利用3D列印技術在模具開發以及醫材、汽車、航太等領域等高價值零件。

面對循環經濟和工業4.0的浪潮，亞洲買主積極尋找新技術和新解決方案來維持品牌競爭力，此展是今年亞洲橡塑膠產業最重要的盛會，勢必會吸引許多買主參觀，同時也成為台灣業者展示公司新技術和設備的最佳平台。

外貿協會指出，上屆展會於2017年舉辦，台灣館共計有39家優秀業者參加，是展中最大且唯一的國外組團單位，攤位形象鮮明突出，令日本及國際買主相當驚艷，5天展期吸引近千位買主至台灣館參觀洽談。

今年外貿協會計畫與經濟部國際貿易局的「台灣智慧機械海外推廣計畫」緊密合作，舉辦一系列行銷活動，預期將帶動台灣品牌在日本市場的曝光率。

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