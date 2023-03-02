衝日本賞櫻5天免3萬！國內環島之星×飯店自由行3333元起

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環島之星自從換新裝推出迪士尼主題列車後就大受歡迎，幾乎可說是班班爆滿。易遊網就看準商機祭出「4人同行1人免費」，含來回車票與飯店住宿的自由行也有超甜價，像是「環島之星˙花蓮悅樂旅店自由行2天」每人3333元起；「環島之星˙花蓮美侖大飯店自由行2天」享升等房型，每人4683元起，加333元贈太魯閣半日遊；想要追櫻的化，「高鐵+環島之星˙阿里山賞櫻一日遊」每人3333元起。
不僅環島之星，近來國旅市場積極配合迪士尼推出聯名，即將登場的2023澎湖花火節，今年就搭配迪士尼100周年慶打造精彩可期的煙火秀。易遊網也推出「澎湖˙五星喜來登自由行3天」每人5999元起，加33元送48小時機車，每日限量5組。
國內星級飯店入住33折起
國內飯店部份，易遊網推出台北大直英迪格酒店買一送一6666元起，等於每晚含稅只要3333元，另用333元還能加購早餐，每日限量5間；去花蓮必住的五星級花蓮美侖大飯店，獨家升等24坪家庭套房，每晚含稅最低3999元，親子旅行實在划算！
日本5天賞櫻團2.5萬成行
日本3月櫻花季登場，易遊網此次搭配人氣星宇航空4/1首航仙台團，推出團體5日行程，帶旅客深入《神隱少女》取景地「銀山溫泉」、最有意境鐵道「秋田內陸縱貫鐵道」，保證入住3晚溫泉飯店，優惠價4萬900元起。
想追櫻的朋友，則有虎航北陸賞櫻團玩5天，走訪新境川、兼六園、足羽川、彥根城等百選賞櫻名所，日本美櫻一次看到飽，以及採草莓、雙溫泉飯店體驗，第2人現折5千，每人折後2萬4400元起就能出發。
除了賞櫻，名古屋5天走訪雪國童話村合掌村、看尚未融雪的立山黑部雪壁奇景；熱愛自由行的旅客可選擇日本玩樂票3折起，享受專車接駁造訪富士山、忍野八海、河口湖等必遊景點，欣賞日本第一高峰，第2人享3折優惠，雙人價2067元起，現省超過1千元！
下單抽萬元機票金、晶華餐券
易遊網即日起開放領取333元折扣碼，全站下單滿3千可現折333元，刷玉山易遊卡再享3倍加碼，等於滿3千直接折999元，限量搶購要快！此外，活動期間符合下單條件，再抽1萬元機票旅遊金、晶華酒店栢麗廳雙人餐券、欣葉日本料理下午茶券等。每日開啟易遊網APP簽到，免費抽晶華酒店住宿券，活動限時7天。
另外，台灣老牌晶華酒店集團旗下飯店捷絲旅，首度跨海插旗「大阪心齋橋館」，並於3/1正式開幕！晶華董事長潘思亮提到，歡迎台灣遊客去大阪可到熟悉的台灣飯店品牌下榻，一嚐「台日雙饗」茶葉蛋、貢丸湯等台灣家鄉味，一解鄉愁。此外，捷絲旅大阪心齋橋館也公布住房定價，平均房價定在台幣3000元左右，另外適逢3月日本櫻花季，飯店特別限量推出「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚回饋價約台幣1300元（日幣5600元起），相當於43折，每週日至三還可享延遲退房到12點。