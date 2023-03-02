王思佳深夜開轟「妹妹管好自己」！怒噴：黑白人生留給妳
女藝人王思佳個性爽朗又霸氣，和老公Joe結婚後育有一女「小王美」，家庭生活幸福美滿。近年轉型當YouTuber的她，頻道訂閱人數高達45.1萬，人氣超旺。不過她昨（1）日晚間突然動怒，透露有個「阿妹仔」說：「有年紀的人，不該穿的五顏六色的。」讓她很傻眼：「妹妹啊，妳擔心自己就好，穿什麼是每個人的自由。」掀起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
王思佳昨日在臉書、IG發文，表示：「有個阿妹仔說，有年紀的人，不該穿的五顏六色的，說她只有20歲，也不穿那麼亮，說她只喜歡有質感的黑白灰。」這番言論讓她聽了非常刺耳，忍不住開嗆：「真的是太天真了。妹妹啊～妳擔心自己就好，穿什麼是每個人的自由，放心，黑白的人生我就留給妳，也祝福妳永遠不會被老擊敗」。
最後，王思佳也不忘Hashtag「管好自己不造成別人的負擔就是功德一件」、「人生當然要彩色的」，並PO出一張在車內拍的絕美自拍，開玩笑表示：「這些人被自己蠢死之前，會先被我美死。」貼文一出，近2.3萬人按讚，網友也紛紛留言：「王美這張太美了吧」、「我愛繽紛，愛五顏六色，隨著心情穿著，開心最重要」、「管好自己就好，管到別人去」、「做自己最讚」、「我也喜歡王美的色彩，這個妝好精緻，喜歡」。