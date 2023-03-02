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防堵非公務機關個資外洩　國發會拋三策略研議修法

▲有鑒於近期多起個資外洩事件引發各界關注，國發會今日於行政院會報告，研擬修法防堵。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.02）
▲有鑒於近期多起個資外洩事件引發各界關注，國發會今日於行政院會報告，研擬修法防堵。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.02）

記者陳威叡／台北報導

有鑒於近期多起個資外洩事件引發各界關注，國發會今（2）日於行政院會中報告「防止非公務機關個資外洩精進措施」，以期透過三大策略方向，包括強化聯繫會議功能、提高《個人資料保護法》相關罰則與推動設立個資保護獨立專責監督機關，促進各部會輔導業者提升個資防護能力並加強監管，同時擘劃未來個資保護法制重要修正方向。

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國發會表示，策略一為強化聯繫會議功能，行政院為督促各部會落實監管所轄事業個人資料保護，從2021年8月起在分級、課責、通報及跨部會協調等原則下，建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，由國發會擔任幕僚，邀集行政院所屬機關召開會議，進行橫向協調。

國發會說明，行政院將透過聯繫會議要求各部會強化監管效能，由「事前」強化部會執法能量與提升業者個資防護能力、「事中」精進案件通報與監督程序及「事後」落實執法及強化行政檢查等措施，提升行政效能。

此外，策略二是提高《個資法》相關罰則，針對業者違反個資保護安全維護義務處罰，現行《個資法》裁罰額度相較其他國家較低；同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用情況，宜賦予業者更高保護責任，國發會將參考外國立法例朝提高裁罰額度的方向研議修法。

策略三是推動設立個資保護獨立專責監督機關，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制，而行政院於同年5月公布「國家人權行動計畫」也已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，行政院後續將朝設置個資保護獨立專責機關方向推動。

陳建仁說，近期幾例非公務機關個資外洩，引發社會各界高度關注，被犯罪集團不法利用，造成當事人權益損害，個資外洩受害者為數眾多，政府有責任建構更完善防護機制，全面提升個資保護，強調各部會要清楚體認，一起做好國人個資保護工作。

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