防堵非公務機關個資外洩　國發會拋三策略研議修法

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國發會說明，行政院將透過聯繫會議要求各部會強化監管效能，由「事前」強化部會執法能量與提升業者個資防護能力、「事中」精進案件通報與監督程序及「事後」落實執法及強化行政檢查等措施，提升行政效能。
此外，策略二是提高《個資法》相關罰則，針對業者違反個資保護安全維護義務處罰，現行《個資法》裁罰額度相較其他國家較低；同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用情況，宜賦予業者更高保護責任，國發會將參考外國立法例朝提高裁罰額度的方向研議修法。
策略三是推動設立個資保護獨立專責監督機關，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制，而行政院於同年5月公布「國家人權行動計畫」也已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，行政院後續將朝設置個資保護獨立專責機關方向推動。
陳建仁說，近期幾例非公務機關個資外洩，引發社會各界高度關注，被犯罪集團不法利用，造成當事人權益損害，個資外洩受害者為數眾多，政府有責任建構更完善防護機制，全面提升個資保護，強調各部會要清楚體認，一起做好國人個資保護工作。