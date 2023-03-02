周六台大校園徵才起跑　電動車、AI、ESG職缺夯

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台積電出，以上職缺歡迎2023年碩博應屆畢業生或可於2023年報到就職者，不僅主修電機、電子、光電、電信、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、環工可應徵，就連財會、管理、人資、勞工關係、心理等相關科系者也能參與。
另外，熱門職缺像是模組副工程師MAE與技術員DL，也歡迎主修電機、電子、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工等理工等相關科系的2023年學士應屆畢業生，或可於2023年報到就職者應徵。至於大家關心的台積電薪資部分，如碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬年薪上看新台幣200萬元。
華碩校園徵才同樣以台大為首站，接著巡迴政治大學、陽明交通大學、清華大學等共10場的校園活動。今年華碩大舉延攬超過千位人才，積極招募智慧物聯網、人工智慧的各路菁英，歡迎具獨立思考能力及研究思維的年輕人加入。華碩首場台大徵才活動，邀請多位主管至現場與求職者面談，其餘場次也將分享第一手的企業觀點，希望透過近距離的溝通，幫助學生專業加值、找到理想職務。
群創校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，並擴大至台大、成大、清大、交大、中央、中興、中正、中山、台科、北科及多所科技大學，預計招募千名菁英。此外，群創深耕校園發掘潛力新秀，推出研發菁英人才獎學金，碩士30萬元、博士60萬元。
同時群創推出畢業生「極致獨角獸計畫」之研替暨預聘方案最高25萬元簽約金，讓求職新鮮人可優先取得職場門票。群創提供多元工作型態，包括彈性調整工作時間、地點，並規劃優於法規的友善福利措施，如孝親假、陪讀假、陪產檢假等。群創指出，近三年申請育嬰留停達850位，留停復職留存率更達90%，亦提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。
台達電校園徵才首站自台大起跑，歡迎電子電機、機械、自控、資工資管、商管、工工等相關科系同學前往，之後還會陸續前進陽明交通大學、成大、清大、北科大、中央、台科大等6所學校。
鴻海開出電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體與IC設計、新世代通訊技術等新世代職缺，強調不論是應屆畢業生求職，或是在校生找實習機會都歡迎投遞履歷，完成指定條件有機會將iPad、Apple Watch、AirPods等獎項帶回家。
台泥啟動近年來最多國別的海外人才派任計畫，包括義大利、葡萄牙、法國、荷蘭、及土耳其，並釋出9大領域職缺，從電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環到ESG策略，全面向國際人才招手，其中光是將在今年第二季試車的高雄小港超級電池工廠就需求至少400人。台泥企業團董事長張安平將於3月4日親自到台大參加徵才活動，與年輕族群面對面。
至於和泰車除了台大校園徵才外，也將擴大前往新竹、台中、嘉義、台南等地，參與共7場校園博覽會與11場徵才說明會，包含台科大、陽明交大、清大、逢甲、中正、成大等。
和泰車指出，在既有車輛本業相關企劃職缺之外，配合數位轉型及MaaS移動服務新事業，如yoxi、iRent、和泰Pay等，今年合計開出超過30項職缺類別，包含商品企劃、販賣企劃、顧客服務、機械工程及車輛技術、整合行銷、MaaS數據策略、資訊系統、APP開發等，徵才對象經歷不拘、科系不限，皆歡迎新鮮人加入。