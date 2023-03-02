「瘋琴」公司遭開槍！捲猥褻案壞名聲 黑道弟兄：趴數低
2日凌晨，嘉義縣水上鄉發生槍擊案，前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」盧照琴，其設立的公司遭人連開4槍，之後，犯案的邱姓男子持槍枝投案，他供稱，係因不滿「瘋琴」猥褻少女，才會開槍洩憤。水上分局獲報後，先依法將其送辦，並積極釐清邱男犯案動機。而過去，「瘋琴」在道上赫赫有名，曾因槍殺賭友被判處死刑，後改判無期、假釋出獄，但現如今卻聲名狼藉，據《Ettoday》報導，有道上兄弟就透露，表示「瘋琴」因涉入多起「香蕉案」(性侵)，讓道上兄弟相當不屑，更表明盧照琴「趴數很低、沒那麼大尾了」。
即時中心／綜合報導
據了解，2005年間，「瘋琴」盧照琴涉入「澎恰恰光碟案」，當時光碟女主角盧靚就是瘋琴的姪女，事後盧照琴以此要脅，並獅子大開口向澎恰恰勒索巨款，案件喧騰一時。案經審理，盧照琴遭判刑2年4月定讞，於2009年假釋出獄。不料2018年間，盧照琴卻又涉嫌猥褻女友17歲的女兒，被檢方依「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴，並判刑10月定讞。
由於涉起多件猥褻勒贖案件，盧照琴的名聲早已「爛大街」，道上兄弟指出，很多人對行徑其相當不屑，也不願與其往來，且盧照琴眼中利益為先、不講道義，道上很多人都紛紛避退，並透露盧照琴「沒有格調」、「趴數很低」。
※【NOWnews 今日新聞
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